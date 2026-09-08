Formazione, innovazione e Al: le nuove competenze dello Sport
“Formazione, innovazione e AI: le nuove competenze dello Sport”, questo è il titolo dell'evento organizzato da FederTerziario Sport per giovedì 10 settembre a Roma (16-19, a Palazzo Valentini, via IV Novembre 119A).
Il dibattito affronterà il ruolo del promotore sportivo, lo sport come fattore di salute, bene comune e prevenzione. Saranno inoltre approfonditi temi quali le nuove leve del mix marketing, la riqualificazione delle infrastrutture e il rafforzamento della solidità economica delle associazioni sportive. L’obiettivo è costruire un sistema sportivo più competente, sicuro, sostenibile e innovativo, capace di generare valore per le persone, le comunità e i territori.
QUESTO IL PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Paolo Ferrara — Vicepresidente dell'Assemblea Capitolina
Dott. Alessandro Prudente — Presidente Federterziario Sport
Riqualificazione ed efficientamento delle infrastrutture tra innovazione e sostenibilità
Relatore: Ing. Prof. Rossano Cioeta — Vicepresidente Federterziario Sport
Sovraindebitamento, garanzie e responsabilità dei dirigenti dello ASD
Relatore: Prof. Luca Barbuto — Università AUGE
Club sportivi: brand territoriali e posizionamento attraverso il mix marketing a 5 livelli
Relatore: Prof. Antonio Romano — Professore e Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università AUGE
Corso per dirigenti, associazioni sportive ed enti no profit
Relatore: Dott. Luca Lucia — Consigliere Federterziario Sport
Safeguarding, gestione del dato, Privacy e IA: La svolta digitale nello sport
Relatori: Dott. Roberto Fabiani — Direttore Commerciale MyNet;
Dott. Davide Castioni — CEO Evolutivo & Evo Privacy
Salute e bene comune: sport e socio-sanitaria
Integrare servizi, competenze e modelli organizzativi
Relatore: Dott. Simone Bentrovato — Presidente Federterziario Socio Sanitaria
Salute 2030: prevenzione, tecnologia e nuovi modelli di cura
Relatore: Dott. Manuel Tuzi - Medico specialista in medicina dello sport e dell’esercizio fisico, gia deputato XVIII Legislatura
Progetto “Promotori Sportivi": formazione e opportunita lavorative
Relatore: Dott. Alessandro Prudente
Moderatrice: Dott.ssa Sansone
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS