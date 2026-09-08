Formazione, innovazione e Al: le nuove competenze dello Sport

“Formazione, innovazione e AI: le nuove competenze dello Sport”, questo è il titolo dell'evento organizzato da FederTerziario Sport per giovedì 10 settembre a Roma (16-19, a Palazzo Valentini, via IV Novembre 119A). Il dibattito affronterà il ruolo del promotore sportivo, lo sport come fattore di salute, bene comune e prevenzione. Saranno inoltre approfonditi temi quali le nuove leve del mix marketing, la riqualificazione delle infrastrutture e il rafforzamento della solidità economica delle associazioni sportive. L’obiettivo è costruire un sistema sportivo più competente, sicuro, sostenibile e innovativo, capace di generare valore per le persone, le comunità e i territori.

QUESTO IL PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Paolo Ferrara — Vicepresidente dell'Assemblea Capitolina

Dott. Alessandro Prudente — Presidente Federterziario Sport

Riqualificazione ed efficientamento delle infrastrutture tra innovazione e sostenibilità

Relatore: Ing. Prof. Rossano Cioeta — Vicepresidente Federterziario Sport

Sovraindebitamento, garanzie e responsabilità dei dirigenti dello ASD

Relatore: Prof. Luca Barbuto — Università AUGE

Club sportivi: brand territoriali e posizionamento attraverso il mix marketing a 5 livelli

Relatore: Prof. Antonio Romano — Professore e Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università AUGE

Corso per dirigenti, associazioni sportive ed enti no profit

Relatore: Dott. Luca Lucia — Consigliere Federterziario Sport

Safeguarding, gestione del dato, Privacy e IA: La svolta digitale nello sport

Relatori: Dott. Roberto Fabiani — Direttore Commerciale MyNet;

Dott. Davide Castioni — CEO Evolutivo & Evo Privacy

Salute e bene comune: sport e socio-sanitaria

Integrare servizi, competenze e modelli organizzativi

Relatore: Dott. Simone Bentrovato — Presidente Federterziario Socio Sanitaria

Salute 2030: prevenzione, tecnologia e nuovi modelli di cura

Relatore: Dott. Manuel Tuzi - Medico specialista in medicina dello sport e dell’esercizio fisico, gia deputato XVIII Legislatura

Progetto “Promotori Sportivi": formazione e opportunita lavorative

Relatore: Dott. Alessandro Prudente

Moderatrice: Dott.ssa Sansone