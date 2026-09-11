Vincenzo Salemme in '... e fuori nevica!': "Lo spettacolo della mia vita"

Vincenzo Salemme scrisse “… e fuori nevica..!” nel 1994. Tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, ha un disturbo dello spettro autistico, alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Gli riescono cose complicatissime per la maggior parte delle persone e allo stesso tempo non è capace di allacciarsi le scarpe. Urla “nevica, nevica” quando è felice e divora quintali di purea per placare l’ansia. É un vulcano di energia e deve occupare ogni vuoto con una serie frenetica di interpretazioni, dal pizzaiolo al poliziotto. E costringe i fratelli a partecipare. Poi c’è Stefano, il più ordinario dei tre. Ha studiato, si è laureato ma si accontenta di fare l’agente di cambio. Innamoratissimo di Nora è in procinto di sposarsi. Anche se la relazione è, al momento e dopo un anno di vita, soltanto platonica. Anzi, addirittura telefonica. Peraltro intermediata dalla severa futura suocera che non gli consente di parlare con la figlia della quale teme la perdita dell’innocenza. Infine Enzo, lo sfaccendato. Andato via di casa a diciotto anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si atteggia a musicista ma nella custodia della chitarra non porta lo strumento ma solo l’occorrente per viaggiare. Infatti la storia parte proprio dal rientro di quest’ultimo alla casa di famiglia. La mamma è morta dopo una lunga malattia e il notaio ha convocato i tre fratelli Righi per leggergli il testamento della defunta. La donna ha espresso le sue ultime volontà: se vorranno dividere la, a quanto pare, cospicua eredità dovranno per forza stare insieme. Come farà Stefano a sposarsi? La futura moglie non accetterebbe mai di convivere con quel fratello mezzo matto. E Enzo? Lui suona sulle navi, non potrebbe mai portare in crociera quello strano tipo che divora patate e urla che nevica anche se è il 20 di agosto. Ma se vogliono prendere la propria parte non possono lasciare Cico da solo. E allora come faranno? Chi si prenderà cura del “diversamente” fratello? E Cico? Troverà un modo per non perdere l’unica famiglia che ha: questi due disperati fratelli inadatti a vivere ma pur sempre fratelli? In un’atmosfera in cui la costrizione a convivere scatena situazioni di irresistibile comicità si affaccia ogni tanto la realtà, a volte crudele, dei bisogni. Il bisogno di pace, il bisogno di soldi, il bisogno di affetto. É la vita di tutti noi.

Vincenzo Salemme: “Ho deciso di rimettere in scena questa commedia dopo trent’anni dall’ultima volta. Con un nuovo cast e una nuova regia. Quando Enzo Iacchetti mi chiese di scrivere una commedia per tre attori tra i quali lui stesso, accettai con entusiasmo di inventare una storia con al centro un protagonista dalla testa speciale. Un eroe imprevedibile come Cico, capace di vincere i pregiudizi e le ipocrisie del cosiddetto mondo normale. Cico, nella mia commedia, non ha una precisa patologia mentale, non sono un medico per potermi addentrare in tecnicismi psichiatrici. Cico è soltanto una persona con un equilibrio psicofisico molto molto particolare. É un unicum in un mondo di omologati. Ma, in tutti questi anni, è stato capace di arrivare al cuore di tutti quelli che hanno a cuore il disagio e la diversità dei fragili.”

Biglietti in vendita su Ticketone.it

Calendario tournée estiva:

9 luglio 2026, Villa Mascolo, Portici (allestimento anteprima)

19 luglio 2026, Teatro La Versiliana, Marina di Pietrasanta

25 luglio 2026, Rotonda del Lungomare, Taranto

26 luglio 2026, Levante Arena, Giovinazzo

30 luglio 2026, Cava del Sole Arena, Matera

2 agosto 2026, Villa Matarazzo, Santa Maria di Castellabate

3 agosto 2026, Certosa di San Lorenzo, Padula

5 agosto 2026, Arena del Mare BCC Roma, Sabaudia

26 agosto 2026, Teatro Romano, Benevento

29 agosto 2026, Porto di Giulianova, Giulianova

4 settembre 2026, Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati

12 settembre 2026, Teatro Romano, Verona

15 settembre 2026, Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone", Roma

17 settembre 2026, Reggia di Caserta, Caserta

Comunicazione: Daniele Mignardi Promopressagency