Barbaro e il laboratorio di sostenibilità: "Cento milioni per sport e ambiente"

«Con questa iniziativa contribuiamo ad avvicinare i cittadini a un patrimonio naturale straordinario, diffuso in tutto il Paese, trasformandolo in un’opportunità concreta di benessere, relazione, partecipazione ed educazione ambientale». Così Claudio Barbaro , Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, che tra le sue deleghe ha anche quella sulle Aree protette, presenta il progetto Natura e Movimento. «Il Ministero che rappresento crede profondamente che la tutela della natura e la promozione di uno stile di vita attivo non siano obiettivi separati, ma due facce della stessa medaglia». Il progetto Natura e Movimento si aggiunge alle altre iniziative che il MASE ha avviato, a partire dal protocollo d’intesa biennale con il CONI. Un accordo sostenuto dal Governo con 1,7 milioni di euro e articolato in quattro linee direttrici che ne defi niscono con precisione l’ambizione e il perimetro.

Le strategie

La prima linea riguarda la partecipazione ai Giochi olimpici di Parigi 2024 come evento emblematico e rappresentativo del nuovo approccio. Casa Italia a Parigi è diventata il primo progetto pilota di struttura olimpica nazionale gestita secondo criteri di sostenibilità certificati. I medagliati azzurri si sono fatti ambasciatori dell’ambiente: un messaggio potente, capace di raggiungere milioni di persone in tutto il mondo. Parigi 2024 ha segnato anche la firma, a Casa Italia, del secondo protocollo MASE-CONI-Enti di Promozione Sportiva, che ha allargato il perimetro dell’accordo originario coinvolgendo direttamente le organizzazioni di base.

La seconda linea riguarda la formazione, con l’obiettivo di creare una nuova figura professionale, ancora assente nel panorama sportivo italiano.

La terza promuove lo sport di base e per tutti, attraverso iniziative formative diffuse sul territorio.

La quarta, la più corposa, prevede eventi pilota nazionali e internazionali destinati a diventare modelli replicabili: un catalogo di buone pratiche da diffondere nell’intero sistema sportivo italiano, dalla Serie A all’oratorio, dagli impianti olimpici ai campi di provincia.

«Esiste un settore che, più di ogni altro, ha la capacità unica di raggiungere contemporaneamente ogni fascia della popolazione, ogni generazione e ogni contesto culturale e sociale. È lo sport. Proprio per la sua natura trasversale e popolare, rappresenta uno dei più potenti strumenti di sensibilizzazione ambientale. È da questa convinzione che abbiamo scelto di lavorare con determinazione per costruire un sistema normativo, istituzionale e culturale all’altezza di questa sfida», spiega Barbaro.

«E il lavoro non si ferma qui. Il MASE sta finalizzando un nuovo progetto nell’ambito della misura PNRR dedicata alla cultura e alla consapevolezza ambientale, che assegnerà altri quattro milioni di euro al mondo dello sport. Parallelamente, abbiamo cento milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione: risorse importanti sulle quali stiamo lavorando per costruire un programma coerente con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che contiamo di poter presentare a dicembre», conclude Barbaro