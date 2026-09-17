Il Collegio di Garanzia del Coni conferma un principio ineludibile

Sono state pubblicate le motivazioni dell'importante pronuncia N. 56/2026 del massimo Consesso della Giustizia Sportiva. Tutto ha inizio dal deferimento del tesserato C.V., al quale in primo grado veniva applicata la sanzione di sei mesi d'inibizione. La pronuncia è stata poi impugnata dal solo tesserato e non anche dalla Procura Federale. A quel punto la Corte Federale non soltanto rigetta il reclamo ma addirittura raddoppia la sanzione.