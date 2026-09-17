Il Collegio di Garanzia del Coni conferma un principio ineludibile
Sono state pubblicate le motivazioni dell'importante pronuncia N. 56/2026 del massimo Consesso della Giustizia Sportiva. Tutto ha inizio dal deferimento del tesserato C.V., al quale in primo grado veniva applicata la sanzione di sei mesi d'inibizione. La pronuncia è stata poi impugnata dal solo tesserato e non anche dalla Procura Federale. A quel punto la Corte Federale non soltanto rigetta il reclamo ma addirittura raddoppia la sanzione.
La vicenda approda così al CONI, innanzi al quale il tesserato - difeso dall’avvocato Vincenzo Corona - è costretto a rivolgersi per chiedere giustizia. Il Collegio di Garanzia in tal senso, accogliendo la censura, conferma l'ineludubile principio dell'impossibilità di aggravare una pronuncia laddove l'impugnativa provenga dal solo incolpato. La decisione del Collegio costituirà un importante presidio di legalità per tutti gli sportivi, soprattutto in vista della tanto auspicata riforma della giustizia sportiva: «Una decisione pilota - ha sottolineato l’avvocato Corona - che conferma un principio di democrazia giuridica, cui tutti gli organi di giustizia sono obbligati a conformarsi».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS