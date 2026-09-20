La Nazionale Italiana Artisti TV conquista per differenza reti il “Triangolare del Cuore – Il futuro ai bambini”

ASSAGO (MI) – Ci sono partite che finiscono al fischio finale. E poi ce ne sono altre in cui il risultato racconta soltanto una parte della storia.

È successo il 16 settembre allo Sport Village di Assago, dove la Nazionale Italiana Artisti TV ha conquistato il “Triangolare del Cuore – Il futuro ai bambini”, al termine di una serata che ha fatto incontrare sullo stesso campo sport, spettacolo e solidarietà.

Tre le squadre protagoniste: Nazionale Italiana Artisti TV, Nazionale Italiana Comici e RSM. Tre formazioni diverse, una competizione vera e un obiettivo comune che andava ben oltre il risultato: utilizzare il calcio e la visibilità dei suoi protagonisti per richiamare l’attenzione su una causa precisa, quella dei bambini con problemi di vista.

Organizzato da E20 Italia, con RSM main sponsor, il Triangolare del Cuore ha riunito allo Sport Village volti della televisione, della comicità, dello spettacolo e del mondo social, costruendo una serata in cui l’intrattenimento non ha trasformato la solidarietà in una semplice cornice, ma ne è diventato uno strumento.

Tra i protagonisti Simone Barbato, Claudio Batta, Assane Diop, Francesco Migliazza, Francesco Rizzuto, Fabrizio Fontana e Francesco Oppini, insieme a Daniele Fiamma, comico, influencer e TikToker.

E lo spettacolo, ad Assago, non si è fermato alle linee del terreno di gioco.

A condurre la serata sono stati Omar Fantini e Melita Toniolo, accompagnando il pubblico attraverso i diversi momenti dell’evento e facendo da filo conduttore tra partite, intrattenimento e finalità benefica.

La Nazionale Italiana Artisti TV, premiata ad aprile 2025 a Coverciano con il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, consegnato dalla Vicepresidente di Cor et Amor, Chiara Castellani insieme alla giornalista ed ideatrice del premio, Gaia Simonetti, nasce nel 1987 e da allora ha portato sui campi di tutta Italia personaggi della televisione, del cinema e dello spettacolo con un’idea tanto semplice quanto concreta: mettere gratuitamente a disposizione la propria presenza e popolarità per sostenere progetti benefici.

In quasi quarant’anni di attività sono stati disputati oltre 860 incontri e raccolti più di 7 milioni di euro destinati alla solidarietà, confermando ogni volta che ci si può divertire facendo contemporaneamente qualcosa per gli altri.



