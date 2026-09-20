Cittadinanza onoraria a Franco Cavallaro: trent’anni per raccontare e promuovere Ischia

Un riconoscimento che premia un percorso professionale costruito negli anni e un’attività costante nel dare visibilità all’isola e alle sue eccellenze. Il giornalista Franco Cavallaro , patron del Premio I Love Ischia , ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Ischia , consegnata dal sindaco Enzo Ferrandino .

Da oltre trent’anni, attraverso I Love Ischia, Cavallaro ha portato sull’isola protagonisti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria, creando occasioni di incontro e soprattutto un importante ritorno mediatico per il territorio. Un lavoro che ha contribuito a mantenere alta l’attenzione su Ischia, sulle sue professionalità e sulle tante realtà che ne rappresentano il valore oltre i confini dell’isola.

Nel corso dell’incontro nella sala consiliare, il sindaco Enzo Ferrandino ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta da Cavallaro in questi anni. Parole di affetto e stima sono arrivate anche dal Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Trani, che ha sottolineato il rapporto costruito dal giornalista con la comunità e con il territorio.

«Ricevere la cittadinanza onoraria di Ischia è per me una gioia profonda e un riconoscimento che accolgo con grande emozione – ha dichiarato Franco Cavallaro –. In questi trent’anni ho cercato di fare del mio lavoro uno strumento per accendere i riflettori sull’isola, sulle sue eccellenze e sulle persone che ogni giorno contribuiscono a renderla speciale. I Love Ischia è nato proprio con questo spirito e questo riconoscimento mi rende ancora più orgoglioso del percorso fatto. Ringrazio il sindaco Enzo Ferrandino, il Presidente del Consiglio Gianluca Trani e l’intera Amministrazione comunale per un gesto che considero un segno di grande affetto e che porterò con me con particolare emozione».