Saratoga BIANCO•SAN la sigillatura che sfida l’umidità e il tempo 

La sua formulazione è in grado di garantire sigillature perfette, anche in condizioni stressate, evitando la formazione antiestetica ma, soprattutto, antigienica della muffa grazie a FUNGHALT™, l’additivo specifico per sigillanti siliconici. L’ingrediente attivo di FUNGHALT™ offre una protezione efficace e duratura (oltre 10 anni) contro funghi e batteri (testato secondo norme ISO 846 B).

BIANCO•SAN, grazie proprio a questa superprotezione antimuffa di cui è dotato, mantiene inalterati nel tempo il suo elevato tono di bianco, l’elasticità, la resistenza all’acqua calda, ai detergenti, agli sfregamenti, alla luce. In virtù delle sue caratteristiche è il prodotto indispensabile per le sigillature degli impianti igienici e da cucina quali: sanitari, bagni, lavabi, docce e box doccia, lavatoi, lavelli e comunque, per tutte le apparecchiature ed ambienti dove è richiesta un’elevata resistenza al degrado causato dall’umidità e dall’utilizzo continuo di detergenti.

BIANCO•SAN si applica direttamente su vetro, ceramica, molte materie plastiche ed anche legno e metallo.

L’applicazione è semplice: si effettua con pistola estrudente su superfici compatte, pulite e asciutte, esenti da polvere e unto. Per una perfetta profilatura dei bordi si consiglia di mascherare l’area da sigillare (provvedendo a rimuovere immediatamente la maschera dopo l’applicazione), tagliare l’ugello della cartuccia nel diametro desiderato, quindi, estrudere con pistola manuale o ad aria compressa. BIANCO•SAN non è verniciabile, l’eventuale verniciatura dovrà effettuarsi prima dell’applicazione.

Superfici e utensili possono essere puliti entro 10 minuti con un panno pulito intriso di solvente. Quando il prodotto è indurito si pulisce con Saratoga VIA•SIL INDURITO.

BIANCO•SAN è disponibile in cartuccia da 310 ml. e in tubetto da 90 ml. nelle due versioni: “super bianco ottico” e “trasparente riflesso acqua marina”.

BIANCO•SAN, come tutti i prodotti Saratoga, è distribuito da SARATOGA INT. SFORZA S.p.A. Milano ed è in vendita nei migliori negozi di articoli tecnici, ferramenta, colorifici e nei reparti tecnici specializzati, professionali e brico-professionali.

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