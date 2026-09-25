Cinema of Dreams torna in Italia dopo quasi vent’anni: doppio appuntamento a Milano nel 2027

Dopo aver già conquistato in tutto il mondo 330 milioni di spettatori con oltre 60.000 rappresentazioni e 6.000 pattinatori artistici, Holiday on Ice arriva a Milano, dopo quasi vent'anni, con CINEMA OF DREAMS, la nuova spettacolare produzione che porta sul ghiaccio la magia del grande schermo, tra sogni, ambizione e desiderio di trasformare l'immaginazione in realtà. Lo show, diretto da Kim Gavin, sarà in scena all'Unipol Dome di Milano sabato 16 e domenica 17 gennaio 2027, inserendosi nella tournée internazionale che, dopo il successo della scorsa stagione, toccherà anche Paesi Bassi, Austria, Germania e Francia.

I biglietti sono disponibili online su TicketOne da venerdì 25 settembre alle ore 15:00.

Maggiori informazioni qui.

Ad accogliere CINEMA OF DREAMS a Milano sarà Unipol Dome, il nuovo polo dedicato al live entertainment nel quartiere di Santa Giulia, nel sud-est della città. Ideato da David Chipperfield Architects e Arup, la nuova venue può ospitare fino a 16.000 spettatori e unisce architettura, tecnologia e soluzioni sceniche all’avanguardia. Con una grande superficie dell’arena, ampia flessibilità di configurazione e una dotazione tecnologica pensata per accogliere grandi produzioni di musica, spettacolo e sport, Unipol Dome rappresenta il contesto ideale per uno show di grande impatto visivo come CINEMA OF DREAMS.

Ispirato ai grandi film di Hollywood, CINEMA OF DREAMS trasforma la pista di circa 800 m² in un gigantesco set cinematografico sul ghiaccio, accompagnando il pubblico attraverso epoche, generi e atmosfere differenti, in un viaggio fatto di amicizia, fantasia e coraggio di sognare. Al centro della storia, tre amici riscoprono un vecchio cinema abbandonato e decidono di riportarlo in vita: da quel momento, il cinema diventa la porta d’accesso a un universo fatto di sogni e possibilità, dove il ghiaccio si trasforma in un set in continuo movimento, tra atmosfere rétro, glamour hollywoodiano, fantascienza e romanticismo. Saranno oltre 35 i pattinatori artistici internazionali protagonisti di uno spettacolo in cui tecnica, eleganza e capacità performative si fondono con una messa in scena dal respiro cinematografico.

A guidare il progetto è Kim Gavin, direttore creativo e coreografo di fama internazionale, che ha collaborato con artisti come Adele, Robbie Williams, Elton John, Lady Gaga, Coldplay e che, per Holiday on Ice, rappresenta da anni una figura centrale nell’evoluzione creativa dello show. Anche la musica assume un ruolo narrativo, alternando pop, rock, ballad e sonorità cinematografiche per accompagnare ogni cambio di atmosfera e amplificare le emozioni della storia. Il risultato è una vera “Dream Factory on Ice”: non la semplice riproduzione di un film sul ghiaccio, ma un’esperienza spettacolare e immersiva in cui il pubblico entra nel mondo del cinema e ne vive la magia dal vivo. Un linguaggio contemporaneo che racchiude la cifra distintiva di Holiday on Ice, che da oltre 83 anni porta sui cinque continenti una combinazione unica di pattinaggio artistico, spettacolo e innovazione.

Nel corso dei decenni, Holiday on Ice ha visto esibirsi alcuni dei più importanti campioni olimpici e mondiali del pattinaggio, tra cui Katarina Witt, Tanja Szewczenko, Robin Cousins, Norbert Schramm, Philippe Candeloro, Aljona Savchenko e Bruno Massot. A contribuire al prestigio delle sue produzioni sono stati anche celebri creativi e artisti internazionali: costumisti del Lido e di Christian Dior, musicisti come Phil Collins e Chris de Burgh, oltre a numerosi ospiti e protagonisti dello spettacolo e personalità illustri, consolidando nel tempo l'immaginario glamour che ancora oggi contraddistingue lo show.

Una tradizione di eccellenza che trova oggi una nuova espressione nella produzione, con una dimensione scenica e tecnologica senza precedenti: oltre 35 pattinatori internazionali provenienti da 12 Paesi, 300 costumi individuali ispirati al mondo di Hollywood e del cinema, 120 m² di superficie LED e 226 proiettori. A guidare questa evoluzione è Peter O’Keeffe, produttore e CEO di Holiday on Ice dal 2017, che ha impresso allo show una forte spinta verso l’innovazione tecnologica e creativa, portando il pattinaggio a dialogare con nuovi linguaggi scenici e soluzioni sempre più immersive: «Holiday on Ice è sinonimo di continua innovazione, senza mai perdere l’essenza dello spettacolo. La nuova produzione CINEMA OF DREAMS segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nella nostra ricca storia. Mai prima d’ora una produzione di Holiday on Ice è stata così ambiziosa: elementi di bungee, spettacolari acrobazie aeree, costumi straordinari, musica coinvolgente e una grande quantità di effetti speciali, uniti al pattinaggio artistico di livello mondiale, immergono il pubblico in una nuova dimensione».

L’ultima tournée italiana di Holiday on Ice risale al 2010, quando lo spettacolo tornò nel nostro Paese con Tropicana, produzione pensata per il pubblico di tutte le età. Lo show rappresentò una nuova tappa nella lunga storia internazionale di Holiday on Ice, con una produzione capace di avvicinare il pubblico al ghiaccio attraverso nuovi linguaggi.

Nato nel 1943 a Toledo, Ohio, Holiday on Ice è diventato negli oltre 80 anni di storia uno degli spettacoli sul ghiaccio più conosciuti e longevi al mondo. A partire dal 1945, lo sviluppo di sistemi di refrigerazione trasportabili rese possibile portare il ghiaccio e lo spettacolo in tournée; nel 1947, con l’acquisizione da parte di Morris Chalfen, Holiday on Ice iniziò una rapida espansione internazionale, arrivando prima in Messico e a Cuba e, dal 1950, in Europa, con le prime tappe in Germania. Nel 1959 lo show scrisse una pagina storica, diventando il primo progetto occidentale di scambio culturale tra Stati Uniti e Unione Sovietica a esibirsi a Mosca, con una rappresentazione sold out. Negli anni successivi, Holiday on Ice estese le proprie tournée anche ad Africa, Giappone e Medio Oriente, approdando inoltre in televisione negli anni Sessanta. Nel tempo, lo spettacolo ha continuato a evolversi, integrando al pattinaggio elementi di teatro, danza, acrobazia e nuove tecnologie. Dopo l’ingresso in Endemol nel 1996 e successivamente in Stage Entertainment, dal 2016 Holiday on Ice fa parte del gruppo CTS Eventim, sotto la guida del CEO Peter O’Keeffe. Nel 2023 lo spettacolo ha celebrato i suoi ottant’anni di storia, segnata anche da numerosi Guinness World Records e da oltre 350 milioni di spettatori complessivi, portando lo show in più di 80 Paesi e cinque continenti, trasformandolo in un appuntamento internazionale capace di rinnovarsi continuamente senza perdere la propria identità.