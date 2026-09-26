Quarta edizione dello Sport&Fun Experience Village oggi e domani a Milano

Con la partecipazione tra palco e stand di Valentina Marchei pattinatrice olimpica di figura, a partire dalle 10, lo Sport&Fun Experience Village sarà aperto alle attività con il pubblico e agliincontri coi talent di Eurosport nelle aree sportive: Francesca Marsaglia per lo sci alpino, Riccardo Magrini, Moreno Moser e Luca Gregorio protagonisti sui rulli dello Sport Cycling,Paolo Cané e Jacopo Lo Monaco sul campo da tennis tra sfide, partite e lezioni.

Anche sul campo di volley si svolgeranno lezioni pratiche, mentre una parete d’arrampicata metterà a disposizione una prova di climbing. Le iscrizioni ai corsi di fitness dal palco (Kombat Burn, Cross Training Burn, Flow e Flat Burn Evolution, Zumba, Strong Nation e Diva) sono aperte e fra le attività in programma anche XTRAINING, un allenamento intensivo tra i gradoni della Piazza e una corsa all’interno del Parco Sempione. Novità di questa edizione sarà la presenza di una rampa Halfpipe, dedicata agli amanti dello skate, e non mancheranno gli E-Sportscon le sfide a Sport Resort.

Tutte le informazioni per il pubblico - programma dell’evento, attività e iscrizioni - sono sul sito sportandfunvillage.it. Patrocinato dal comune di Milano, lo Sport&Fun Experience Village è realizzato con Comme j’aime con Mi piace così, Coswell con L’Angelica Waterstick, DR Automobiles con 5 Stilnovo, Fastweb + Vodafone, FitActive, FULFIL, Nintendo, Perfetti Van Melle con Big Babol, San Carlo e Valle d’Aosta con Skyway Monte Bianco e i comprensori di Cervino Ski Paradise, Courmayeur, La Thuile, Monterosa Ski e Pila come main sponsor dell’evento.

EXPO PER LO SPORT: SCUOLE E FAMIGLIE PROTAGONISTE AL DISCOVERY PARK

Eurosport ed Expo per lo Sport condividono un intento: non limitarsi a raccontare lo sport, ma farlo vivere in prima persona. Per questo si uniscono a Milano, tra Parco Sempione e l’Arco della Pace, dove fino a domenica 27 il Discovery Park ospiterà oltre 20mila metri quadrati di attività sportive.

Aperto gratuitamente alle famiglie, sabato 26 e domenica 27 settembre bambini e ragazzi potranno provare direttamente più di 30 discipline, accompagnati da tecnici e istruttori delle società sportive e delle Federazioni coinvolte.