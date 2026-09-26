Donne Dirigenti e Manager dello Sport, a Roma il primo congresso

Intanto è stato presentato il primo Congresso Nazionale delle Donne Dirigenti e Manager dello Sport.

Si è svolta presso la Sala di Liegro di Palazzo Valentini, la conferenza stampa di presentazione del primo Congresso Nazionale delle Donne Dirigenti e Manager dello Sport, che si svolgerà a Roma il 17 e 18 ottobre 2026.

L’evento - organizzato da Assist (Associazione Nazionale Atlete) e da La Corsa di Miguel (una corsa podistica di atletica leggera che si svolge a Roma con frequenza annuale in onore del podista e poeta argentino Miguel Sanchez, che venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000 desaparecidos vittime della dittatura di Jorge Rafael Videla), in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale - ha visto la partecipazione di Alessia Pieretti, Consigliera Delegata Città Metropolitana di Roma Capitale; Valerio Piccioni, Coordinatore La Corsa di Miguel; Massimo Sacchetti, Magnifico Rettore Università Foro Italico; Luisa Garribba Rizzitelli, Presidente Assist; Antonella Bellutti, Oro ai Gioco Olimpici di Sydney e Atlanta ciclismo su pista; e Loredana Pesoli, Resp. Relazioni Istituzionali Assist, che ha moderato l’incontro. Ospite d’eccezione il generale Mauro D’Ubaldi, Vice Segretario Generale della Difesa, che ha portato il suo saluto agli ospiti.

Il primo Congresso Nazionale delle Donne Dirigenti e Manager dello Sport vuole creare uno spazio concreto di ascolto, empowerment, arricchimento di competenze e supporto al fine di aumentare la presenza femminile nei ruoli decisionali e rafforzare la leadership delle professioniste/operatrici già attive.

L’evento gode del patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, di Sport e Salute Spa, dell’Università Foro Italico e della Agenzia delle Nazioni Unite ILO International Labour Office.

I lavori si svolgeranno presso l’Universita Foro Italico a Roma.

Secondo le principali rilevazioni nazionali, la presenza femminile nei ruoli apicali delle federazioni, delle società e degli enti sportivi rimane marginale, spesso inferiore al 15%. Questo squilibrio non riflette né il numero crescente di donne che praticano sport, né il contributo professionale che molte di loro portano nei settori tecnici, gestionali e organizzativi. Il risultato è un sistema che potrebbe meglio valorizzare competenze, leadership e visioni femminili, con un impatto diretto sulla qualità delle decisioni e sull’evoluzione del settore.

È in questo contesto che nasce il Primo Congresso delle Donne Dirigenti e Manager dello Sport in Italia: l’obiettivo è riunirle a Roma per una giornata di confronto, formazione e costruzione di relazioni professionali.

“Sono veramente contenta di aver accolto la proposta di Assist e di affiancarla, insieme alla Università del Foro Italico, nella presentazione e realizzazione del Primo Congresso Nazionale delle Donne Dirigenti e Manager dello Sport”, ha dichiarato la Consigliera Delegata di Città Metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti. “Sono convinta - ha continuato - che proporre un momento di incontro tra le Donne dello Sport italiano sia necessario per sentirne fisicamente la forza e delineare insieme strategie concrete per la crescita e la presenza in ruoli apicali. Ha arricchito l’incontro l’anniversario di Antonella Bellutti, che proprio oggi, 26 anni anni fa, ci regalava uno dei suoi ori olimpici, quello di Sydney: questo ha reso l’evento colmo di un’emozione e di un’energia meravigliosa.”