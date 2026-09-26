Presentato a Livorno il progetto di sitting volley “Stesso campo”

Si è svolta con una grande partecipazione di pubblico, nella Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno, la conferenza stampa del Progetto “Stesso Campo”. Come hanno spiegato la Dirigente della Pallavolo Libertas Livorno, Leandra Ferrini, e Giulia Aringhieri atleta della Nazionale Italiana e Presidente dell’APS Sintomi di Felicità, promotrici dell’iniziativa, “Stesso Campo” è un progetto sportivo e sociale che nasce con l’obiettivo di promuovere il Sitting Volley e, più in generale, diffondere la cultura dello sport inclusivo e paralimpico.



L’iniziativa è realizzata dall’APS Sintomi di Felicità in collaborazione con Pallavolo Libertas Livorno ed intende costruire sul territorio una nuova realtà sportiva capace di coinvolgere persone con e senza disabilità nello stesso spazio di gioco, valorizzando lo sport come strumento di partecipazione, relazione, autonomia, inclusione e crescita della comunità. Il Progetto si presenta ai nastri di partenza con i patrocini del Comune e della Provincia di Livorno.

Main sponsor di questa iniziativa di sport e responsabilità sociale l’azienda Livornese Shipping Services. Fondazione Magazzini Generali 48° 50° di cui il Presidente è Cesare Fremura, metterà a disposizione i propri spazi.



L’annuncio in conferenza stampa è stato di particolare importanza: Livorno parteciperà al Campionato nazionale di Sitting Volley maschile di A2 e apre così una pagina di storia della Città nel volley paralimpico. Una serie di Open Day, inoltre, coinvolgeranno partecipanti, uomini e donne, non solo per scoprire nuovi talenti, ma per appassionare la città a questo sport.

Il progetto sarà coordinato tecnicamente da Giulia Aringhieri e si avvarrà della consolidata esperienza e credibilità della Pallavolo Libertas Livorno. Proprio la Libertas ha annunciato che gli allenamenti di questa avvincente disciplina paralimpica si terranno nella palestra “La Bastia” via Marco Mastacchi 186, Livorno e che chiunque vorrà provare a cimentarsi in questa specialità potrà farlo: peculiarità del sitting volley, infatti, è proprio quella di poter accogliere persone sia normodotate che con disabilità.

Un primo importante evento dimostrativo si svolgerà il prossimo 3 ottobre 2026 presso i Magazzini Generali in via della Cinta Esterna 48/50 a Livorno, e rappresenterà l’avvio di un percorso che proseguirà con gli Open Day e le attività in palestra. All’appuntamento prenderanno parte numerosi campioni dello sport paralimpico di alto livello come le atlete Campionesse d’Italia della Dream Volley Pisa.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Luca Salvetti, la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, l'Assessora Regionale alla Cultura Cristina Manetti, la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, Giulia Aringhieri atleta Nazionale di Sitting Volley, ideatrice del progetto insieme a Leandra Ferrini, dirigente Pallavolo Libertas Livorno e consigliera Comitato Regionale Toscana, Cesare Fremura Presidente di Fondazione Magazzini Generali e AD di Shipping Services. Con loro, a sostenere il progetto, in sala anche il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, il delegato provinciale del Cip Roberto Volpi, il presidente delle Fipav Basso Tirreno Alessandro Del Seppia, il primario della medicina dello sport Carmine Di Muro, e tanti “amici-sponsor” che stanno supportando Stesso Campo e l’Azzurra di Sitting Campionessa Europea, Eva Ceccatelli, per il Comitato Regionale FIPAV.

La loro presenza numerosa e sentita ha confermato il grande apprezzamento del mondo sportivo livornese e toscano a questa importante iniziativa.



Dichiarazioni

Sindaco della Città di Livorno, Luca Salvetti: “Con 'Stesso Campo' si aggiunge un altro tassello al mondo sportivo con Livorno che si conferma come una città che fa da traino e spinge molto sulla valorizzazione degli sport paralimpici, oltre a tutte le iniziative che offrono spazio e opportunità di riflessione sugli atleti, sulla tecnologia e sulle soluzioni attrattive per questo tipo di sport. L'obiettivo di creare una squadra di sitting volley cittadina è ambizioso e impegnativo, ma è anche una grande opportunità per tutti coloro che vorranno cimentarsi in questo sport concedendo a sé stessi di vivere interamente la disciplina magari anche a livello agonistico”.



Gruppo Fremura, Shipping Service Italia Benefit, Cesare Fremura: 'La nostra società Ssi benefit ha scelto di sponsorizzare il progetto per la futura squadra di sitting volley Libertas Livorno perché questo sport, incarna perfettamente i valori di inclusione, pari opportunità e abbattimento delle barriere che guidano il nostro agire d'impresa. Sostenere una disciplina in cui atleti con e senza disabilità giocano insieme sullo stesso campo ci permette di generare un impatto sociale concreto e positivo sul territorio e nella nostra città. Crediamo fermamente che lo sport sia uno straordinario veicolo di coesione, resilienza e integrazione, capace di ispirare la comunità verso un modello di società più equo e accessibile. Questa partnership traduce quindi la nostra visione etica in un'azione tangibile, valorizzando la diversità come risorsa e promuovendo il benessere collettivo ben oltre il contesto aziendale.'.

Giulia Aringhieri: “Per me “Stesso Campo” rappresenta un nuovo inizio nella mia città e la possibilità di restituire a Livorno una parte dell’esperienza maturata in tanti anni di sport, tra campionati, Nazionale e competizioni internazionali. L’obiettivo non è soltanto costruire una squadra, ma far nascere un movimento, creare nuove opportunità e diffondere una cultura paralimpica capace di coinvolgere scuole, famiglie e territorio. Vorrei che il Sitting Volley fosse percepito per quello che è: una disciplina vera, con competenze, valori e grandi possibilità di crescita. Da qui può nascere qualcosa che va molto oltre il campo. Livorno è una città che ha sempre avuto un legame fortissimo con lo sport, credo che sia pronta a tutto questo».



Leandra Ferrini, dirigente della Pallavolo Libertas Livorno: “La Pallavolo Livornese vive stagioni sportive straordinarie, coronate dalle doppie promozioni in serie B femminile e maschile in due anni e dai numerosi successi nei settori giovanili. Oggi compiamo un ulteriore passo in avanti con questo progetto: una nuova realtà di sitting volley per promuovere uno sport autenticamente inclusivo in cui la passione ed il lavoro di squadra superano ogni barriera fisica. Con il Presidente Alberto Pietrini siamo pronti a mettere tutto il nostro entusiasmo al servizio di questa nuova ed importante avventura. Nel progetto 'Stesso Campo' l'associazione ha messo a disposizione la propria esperienza, le proprie conoscenze e gli strumenti necessari per l'avviamento dell'attività di sitting volley e la creazione della prima squadra Livornese che parteciperà al Campionato Nazionale maschile di A2.