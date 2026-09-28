'Club and Player', vetrina social per far emergere il talento e punto d'incontro tra club e atleti

La meritocrazia non vince sempre nel mondo dello sport e spesso il talento resta nascosto nelle serie minori e lontano dai riflettori , così come la professionalità di staff che meriterebbero di emergere in un mondo dove spesso sono invece le conoscenze a fare la differenza. La tecnologia può essere però parte della soluzione , dando visibilità a chi fatica a trovarne ed è questa la missione di 'Club and Player', piattaforma digitale realizzata nel 2025 da Gabriele Basso e pensata per creare un punto di incontro tra tutti gli attori del mondo sportivo.

'Club and Player', vetrina social per il talento

L'obiettivo di questo speciale social newtwork è semplice: rendere visibile il talento, facilitare le connessioni e creare nuove opportunità sportive e lavorative mettendo in contatto enti istituzionali, società, atleti, professionisti e anche i tifosi, per dare loro la possibilità di restare sempre aggiornati sulla propria squadra. Al momento della registrazione su 'Club and Player' è possibile scegliere il ruolo che rappresenta meglio la propria attività e poi,una volta registrati, sarà possibile consultare l'innovativa mappa innovativa dei club (in base alla loro dislocazione sul territorio), per visionare le eventuali opportunità sportive e professionali offerte o presentare la propria candidatura direttamente dalla piattaforma.

Punto di contatto tra enti, società, atleti, professionisti e tifosi

Lanciato nell'ottobre 2025, 'Club and Player' è attualmente disponibile su Apple App Store e Google Play Store e può diventare una vetrina importante per chi desidera costruire il proprio percorso sportivo. Un progetto in continua evoluzione e che tra gli sviluppi futuri prevede l'ampliamento delle discipline sportive supportate, nuove opportunità professionali, strumenti dedicati a Federazioni ed Enti Sportivi, eventi e networking sportivo, sistemi avanzati di ricerca e scouting, nuove funzionalità mobile e un'espansione internazionale.