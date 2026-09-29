Expo per lo Sport e Sport&Fun Village: un weekend di successo

Si è chiusa domenica 27 settembre al Parco Sempione di Milano l’11ª edizione di Expo per lo Sport, tre giornate dedicate alla promozione dello sport giovanile che hanno rinnovato il format della manifestazione, con una prima giornata dedicata alle scuole e un intero fine settimana aperto gratuitamente al pubblico. Un grande weekend di sport che ha visto il Parco Sempione e l’area dell’Arco della Pace animarsi con attività, prove, tornei e incontri dedicati alla pratica sportiva, grazie anche alla collaborazione con la quarta edizione dello Sport&Fun Experience Village di Eurosport.

La manifestazione è iniziata venerdì 25 settembre con la giornata dedicata agli istituti scolastici, che ha coinvolto oltre 60 scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune e della Città Metropolitana di Milanoin attività e prove sportive, offrendo agli studenti l’opportunità di avvicinarsi a discipline diverse e di vivere lo sport in prima persona. Accanto alla pratica sportiva, la giornata ha proposto anche momenti di formazione e approfondimento, come incontri con esperti di nutrizione in collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele e la visita alla Centrale Elvezia.

Sabato 26 e domenica 27 settembre il Discovery Park ha invece accolto bambini e famiglie con un programma di oltre 30 discipline sportive, tra prove, dimostrazioni, esibizioni e tornei. Pallacanestro, pallavolo, scherma, pattinaggio, ciclismo, atletica, calcio, football americano, vela e canoa sono state alcune delle attività proposte nel corso del weekend, insieme a numerose altre occasioni per sperimentare lo sport direttamente. Nel corso della manifestazione non sono mancati anche momenti dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione, con le attività di educazione stradale della Polizia di Stato e il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori impegnati nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. Con il supporto degli istituti Cardano e Labor, ragazzi e ragazze del quarto e quinto anno hanno affiancato le attività dell’evento, maturando un’esperienza diretta nell’organizzazione della manifestazione.

Tra i momenti più curiosi del fine settimana, anche la presenza di Adam Sandler, che sabato 26 settembre si è unito a una partita di basket giocando con alcuni ragazzi al Parco Sempione durante il torneo.

«È stata una grande festa dello sport, che ha coinvolto tanti ragazzi e tante famiglie. L’11ª edizione ha segnato anche il ritorno della giornata dedicata alle scuole e questo successo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Territoriale. Abbiamo visto tanti sport, da quelli più conosciuti e praticati a discipline che, invece, stanno prendendo sempre più piede solo negli ultimi anni, come pattinaggio e scherma: un risultato importante e un bel viatico per la prossima edizione», ha commentato Nicola Schena, organizzatore di Expo per lo Sport.

Il successo della manifestazione è stato accompagnato dal sostegno delle istituzioni presenti nel corso del weekend. Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha sottolineato il valore di iniziative come Expo per lo Sport per avvicinare i più giovani alla pratica sportiva: «Eventi come questo sono fondamentali per la nostra idea di sport milanese, a maggior ragione dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Expo per lo Sport è una bellissima occasione per far capire ai più piccoli quale può essere il loro sport: qui ne possono provare più di 30 e poi, eventualmente, scegliere un corso durante l’anno. È una manifestazione che ormai fa parte del calendario sportivo della nostra città e che permette di tornare a scuola e tornare a fare sport».

«Come Regione Lombardia siamo particolarmente orgogliosi di eventi che riescono a dare sempre più valore allo sport come strumento di formazione ed educazione per i nostri ragazzi», ha aggiunto Federica Picchi, Sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia. «I numeri di questa edizione sono importanti: oltre 60 scuole nella prima giornata. Indicano l’interesse del pubblico per un’offerta diversificata, capace di valorizzare i differenti talenti. Lo sport ha un linguaggio universale e permette di trasmettere ai ragazzi il valore delle regole, del gioco di squadra, del sacrificio e dell’impegno».

Grandi riscontri anche per lo Sport&Fun Experience Village, che fra le aree sportive dell’Arco della Pace ha visto partecipare oltre 250mila persone in due giorni, con la presenza dei talent di Eurosport Francesca Marsaglia (sci alpino), Paolo Canè e Jacopo Lo Monaco (tennis), Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser (ciclismo).

Valentina Marchei, pattinatrice olimpica di figura che ha animato lo Sport&Fun Experience Village: «Eurosport è per me una famiglia allargata e “ritrovarsi in piazza”, all’Arco della Pace, è stata un’emozione speciale. Ci siamo divertiti, insieme a Expo per lo Sport, promuovendo l’importanza dell’attività fisica per il nostro tessuto sociale e la bellezza dello sport praticato all’aria aperta, trasformando Milano in una palestra a cielo aperto».