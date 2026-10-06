Premio Colalucci 2026, tra i premiati Pellegrini, Gattuso e il nostro Salvione

Tutto è pronto per la dodicesima edizione del Premio Giuseppe Colalucci , che si terrà domani mercoledì 7 ottobre alle ore 20 nell’oramai consueta cornice del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Tredici le personalità del giornalismo, dello sport, della televisione, dello spettacolo e delle istituzioni che riceveranno il prestigioso riconoscimento ideato da Guido D'Ubaldo per ricordare la figura di Giuseppe Colalucci, storico fondatore del "Tifone".

Questi i premiati:

Maurizio Battista, Lorenzo Benati, Giovanni Bianconi, Angelo Binaghi, Carlo Bonini, Eleonora Daniele, Gennaro Gattuso, Roberto Massucci, Paola Minaccioni, Roberto Napoletano, Lorenzo Pellegrini, Ubaldo Righetti, Pasquale Salvione.

Nelle undici passate edizioni il Premio Giuseppe Colalucci è stato assegnato tra gli altri, ad Adriano Panatta, Andrea Stramaccioni, Roberto Gualtieri, Giuseppe Conte, Antonello Venditti, Alessandro Roja, Maurizio Stirpe, Antonella Palmisano, Rosella Sensi, Massimo Stano, Andy Diaz Hernandez, Rigivan Ganeshamoorthy, Stefano Fresi, Amedeo Minghi, Roberto Mancini, Lorella Cuccarini, Abel Balbo, Tony Di Carlo, Roberto Pruzzo, Gigi Martini e tanti gli altri.

Alla cena di gala del Premio Giuseppe Colalucci interverranno personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti che daranno vita nel corso della serata conviviale a un talk show sulla figura dell'avvocato Colalucci.

Il Premio Colalucci, nato nel corso di una cena tra amici, legata al desiderio di ricordare una figura significativa del giornalismo romano, ha consolidato progressivamente la propria identità, mantenendo intatto lo spirito con cui era nato, crescendo anno dopo anno.