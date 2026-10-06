Creator economy, il lavoro che nasce sui social. Renato Imparato: "Il talento conterà più dei follower"

Un telefono, una telecamera, una competenza. O, più semplicemente, una passione da raccontare. Per una nuova generazione il lavoro non è più soltanto qualcosa da cercare: può essere qualcosa da costruire. È il mondo della creator economy , un fenomeno che negli ultimi anni ha superato i confini dell’influencer marketing per diventare un vero laboratorio di nuove professioni. Dietro un profilo social non ci sono più soltanto ragazzi alla ricerca di notorietà, ma medici che fanno divulgazione, avvocati che spiegano il diritto, cuochi che insegnano, artisti, esperti e professionisti che utilizzano il digitale per trasformare le proprie competenze in un’attività. Ed è proprio qui che, secondo Renato Imparato , imprenditore digitale napoletano che lavora tra creator, aziende e nuove tecnologie, sta avvenendo il cambiamento più interessante. «Per molto tempo abbiamo associato il successo di un creator al numero dei follower. Oggi non è più sufficiente. Una community può avere un valore anche quando non conta milioni di persone, se intorno a quella community c’è una competenza reale».

Dai follower alla competenza

È forse questo il passaggio decisivo: essere visibili non significa necessariamente essere professionisti. E avere centinaia di migliaia di follower non garantisce, da solo, la possibilità di costruire un lavoro destinato a durare. La vera sfida diventa trasformare l’attenzione conquistata online in reputazione, competenza e valore. Per farlo non basta conoscere i social: servono capacità professionali, conoscenza del mercato e una cultura imprenditoriale. Anche le aziende hanno iniziato a comprenderlo. Il creator non viene più considerato soltanto come il volto al quale affidare un prodotto o una campagna pubblicitaria, ma può diventare un intermediario capace di creare un rapporto diretto tra un’impresa e la propria comunità. «Le aziende stanno cercando nuovi linguaggi – osserva Imparato –. Non basta più parlare al pubblico. Bisogna riuscire a parlare con il pubblico».

Poi è arrivata l’intelligenza artificiale

A rendere questa trasformazione ancora più veloce c’è l’AI. Scrivere, tradurre, elaborare immagini, organizzare contenuti e analizzare grandi quantità di informazioni sono operazioni che oggi possono essere svolte in tempi impensabili fino a pochi anni fa. Ma proprio la facilità con cui sarà possibile produrre contenuti potrebbe rendere ancora più prezioso ciò che una macchina non può generare automaticamente: identità, esperienza, credibilità e talento. «L’intelligenza artificiale non sostituirà il talento. Renderà più semplice utilizzare alcuni strumenti. La differenza sarà quindi ancora più evidente tra chi ha qualcosa da raccontare e chi si limita a produrre contenuti», sostiene Imparato. In altre parole, più sarà semplice creare, più sarà difficile essere riconoscibili. Ed è forse questa la contraddizione più interessante della nuova economia digitale: la tecnologia mette nelle mani di tutti strumenti potentissimi, ma proprio per questo la differenza potrebbe tornare a farla la persona. La creator economy, allora, racconta qualcosa di più grande dei social network. Racconta un mercato del lavoro nel quale una reputazione professionale può cominciare a formarsi prima ancora di entrare in un’azienda e nel quale una pa