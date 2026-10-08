Varini, lo sport come filo rosso di una vita al servizio degli altri

Ci sono persone che attraversano la vita lasciando dietro di sé una serie di incarichi, riconoscimenti e risultati. E poi ci sono persone che, oltre a ciò che hanno fatto, lasciano soprattutto un modo di stare al mondo.

Armando Varini era una di queste. La sua scomparsa addolora profondamente la Fondazione Insigniti OMRI, della quale Armando è stato uno dei cofondatori. Ecco il ricordo scritto dal presidente Francesco Tagliente: un uomo capace di trasformare ogni esperienza in un’occasione di partecipazione, impegno e condivisione.

«Se dovessi scegliere una parola per raccontare la sua vita, sceglierei sport. Non soltanto perché Armando è stato un atleta di valore, ma perché nello sport aveva trovato una filosofia di vita: disciplina, determinazione, rispetto delle regole, capacità di misurarsi con gli altri e, soprattutto, capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà.

Armando era non udente dalla nascita. Ma la sordità non ha mai rappresentato per lui un confine.Lo sport è stato uno degli strumenti attraverso i quali ha dimostrato, prima di tutto a se stesso e poi agli altri, che quel confine non doveva esistere.

Nel tennis conquistò nel 1991 il titolo italiano di doppio maschile della Federazione Italiana Sport Sordi. Nella canoa vinse numerosi titoli italiani Master e continuò a gareggiare anche quando l’età avrebbe potuto suggerirgli di fermarsi. Ma ridurre la sua storia sportiva all’elenco delle medaglie sarebbe un errore. Armando non cercava nello sport soltanto la vittoria. Cercava le persone», ricorda il presidente della Fondazione. Lo sport gli permetteva di incontrare, confrontarsi, creare amicizie e sentirsi parte di una comunità. Ed è anche per questo che, negli anni, si è impegnato perché questa opportunità fosse offerta soprattutto ai più giovani. Ancora pochi mesi fa parlava dell’importanza di creare per i ragazzi occasioni vere di incontro e di confronto, anche come alternativa all’isolamento e alla dimensione virtuale.

Era coerente con il suo modo di essere. Armando aveva conosciuto le difficoltà, ma non aveva mai fatto delle difficoltà un alibi. Aveva scelto di trasformarle in energia. Questa stessa energia lo aveva portato a impegnarsi nell’Ente Nazionale Sordi, di cui è stato presidente della sezione provinciale di Pisa fino al 2015, e nella vita della comunità.Ed è questa stessa idea di partecipazione che lo aveva portato, nel 2023, a diventare uno dei fondatori della Fondazione Insigniti OMRI.

Quando abbiamo immaginato la Fondazione, abbiamo pensato a una comunità di persone che, dopo avere ricevuto un riconoscimento dalla Repubblica, sentissero il dovere di restituire qualcosa agli altri. Armando aveva già fatto della sua vita esattamente questo.

Aveva ricevuto dallo sport soddisfazioni e riconoscimenti, ma aveva sempre cercato di trasformarli in qualcosa da condividere. Nel 2024 destinò una propria donazione all’acquisto di un defibrillatore per il progetto di rigenerazione sociale dei Cappuccini di Pisa, accompagnando l’iniziativa con una formazione gratuita sul primo soccorso. E nel giorno del suo ottantesimo compleanno, il 9 febbraio 2025, volle festeggiare nel modo che più gli apparteneva: non pensando soltanto a sé.

In occasione di un incontro promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insistette per offrire il pranzo a tutti i partecipanti. Un gesto apparentemente semplice, ma non casuale.

Anche quel giorno aveva trasformato una ricorrenza personale in un’occasione di condivisione».

Il presidente della Fondazione conserva di Armando il ricordo di un uomo capace di mettere le proprie esperienze, le proprie energie e le proprie possibilità al servizio degli altri. «Non soltanto il Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Non soltanto l’atleta. Non soltanto il dirigente dell’Ente Nazionale Sordi.Ma una persona che ha saputo costruire relazioni e promuovere partecipazione attraverso ogni fase della propria vita. Lo sport lo ha accompagnato praticamente per tutta la vita, fino agli ultimi anni. E forse non è un caso. Perché lo sport insegna che ogni gara ricomincia da zero, che non conta soltanto il risultato ma il modo in cui si affronta la prova, che si può cadere e rialzarsi, che l’avversario va rispettato e che la vittoria più importante è spesso quella di non smettere di partecipare».

«Armando ha vissuto così», afferma Tagliente. «Con la determinazione dell’atleta, la generosità dell’uomo e il senso di responsabilità di chi aveva ricevuto un riconoscimento dalla Repubblica e sentiva di doverlo restituire alla comunità attraverso il proprio impegno».

La sua morte lascia un vuoto nella Fondazione Insigniti OMRI, ma anche un esempio. «Nello sport, forse più che in ogni altro campo, sappiamo che l’esempio è una delle eredità più preziose che una persona possa lasciare», conclude il presidente. Armando Varini ha lasciato proprio questo: una lezione silenziosa, costruita giorno dopo giorno attraverso lo sport, l’impegno e la disponibilità verso gli altri. Non fermarsi davanti alle difficoltà, non vivere soltanto per se stessi e trasformare ciò che si riceve in qualcosa da restituire alla comunità».