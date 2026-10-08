“Corretti stili di vita” una app gratuita contro anoressia e bulimia

Una app gratuita per prevenire e combattere anoressia, bulimia e gli altri disturbi alimentari, come il bing eating disorder (mangiare tanto e velocemente), vomito autoindotto, alimentazione compulsiva notturna. Soffrono di queste patologie 3 milioni di persone. Tra i pazienti dei centri censiti dall’Istituto Superiore di Sanità, il 58% ha tra i 13 e i 25 anni. Un giovane italiano su 20 presenta un disturbo alimentare e l’età di inizio è sempre più precoce, anche da 10 anni. La app è rivolta soprattutto ai ragazzi che pensano di avere un comportamento alimentare sbagliato e non sanno con chi parlarne. E ai genitori impauriti che non sanno come affrontare il tema.

La app si chiama“Corretti stili di vita”, progettata e rilasciata (su iOS e Android) dall’Associazione Nazionale degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (ANAOAI), con il contributo di Fondazione Roma, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership scientifica dell’Università di Tor Vergata.

Come funziona? Innazitutto garantisce il totale anonimato. Ai ragazzi spiega cosa sono i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, indica i segnali d’allarme, propone un questionario a punteggio. Se si arriva a più di 20 punti, si è in zona rischio e la app dà consigli e indica i centri più vicini dove cercare aiuto, in tutta Italia. Nella sezione per i genitori le domande 4 e permettono il riconoscimento dei segnali di allarme nei figli. Tramite app ragazzi e genitori possono contattare lo staff (medici, psicologi, nutrizionisti) con la mail info@correttistilidivita.it.

Alcuni segnali, se riconosciuti in tempo, possono portare a interventi precoci, evitando il rischio di complicanze come problemi cardiaci, osteoporosi, depressione.

“Corretti stili di vita” è stata presentata presso la Sala dei Presidenti del Coni a Roma da Novella Calligaris, presidente ANAOAI e coordinatrice del progetto: è stata la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia olimpica nel nuoto a Monaco ’72 e la prima a stabilire un primato mondiale e conosce bene i disturbi alimentari per averne sofferto personalmente. Accanto a lei: Franco Parasassi, presidente Fondazione Roma; il professor Luigi Mazzone, direttore dell’Unità Operativa UOSD di Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Tor Vergata, membro del Comitato scientifico e supervisore del progetto (coadiuvato dalla dottoressa Maria Stellato, neuropsichiatra infantile, e dalle consulenti psicologiche Roberta Bottino e Alessandra Bottino); l’avvocato Giorgio Quadri, segretario generale ANAOAI. Sono Intervenuti gli altri due componenti del Comitato scientifico: il professor Fabio Cominelli, MD, PhD Case Western Reserve University, in collegamento da Cleveland e il professor Gabriele Naldini, Direttore della Scuola di Proctologia e Pavimento Pelvico della Società Italiana di Chirurgia, in collegamento da Pisa.

Uno strumento di promozione dell’App, è un cartoon: protagonista è Azzurra, una ragazza sportiva di 13 anni che attraversa tutte le tappe di un disturbo alimentare: nasconde il problema agli altri, prende consapevolezza, accetta di farsi aiutare. Un video che sensibilizza senza colpevolizzare.

Novella Calligaris, presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, che unisce atleti e atlete che hanno indossato almeno una volta la maglia azzurra nelle discipline riconosciute dal Coni, ha dichiarato: “Ho voluto questa app soprattutto per i giovani, ma anche per le persone adulte che sono colpite più di quanto pensiamo da questo tipo di disturbi. E poi per i genitori, con l’obiettivo che non si sentano colpevolizzati, ma responsabilizzati e coinvolti”.

Franco Parasassi, presidente Fondazione Roma: “Con il sostegno a questo progetto, intendiamo contribuire alla diffusione di strumenti capaci di favorire la prevenzione dei disturbi alimentari e di offrire un punto di riferimento a ragazzi e famiglie. Nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, mondo dello sport e comunità scientifica sia fondamentale per promuovere una cultura della consapevolezza”.



Il Professor Luigi Mazzone: “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rappresentano una sfida clinica e di sanità pubblica sempre più rilevante, in particolare nell’età evolutiva. Le evidenze più recenti stimano che globalmente circa 1 giovane su 20 presenti un Disturbo della Nutrizione e dell’Alimentazione. I servizi di Neuropsichiatria Infantile sono chiamati sempre più frequentemente a confrontarsi con esordi prima dei 13 anni, e con forme che possono comparire prima dei 10 anni. La app “Corretti stili di vita” può contribuire a promuovere una maggiore consapevolezza sulla natura e la presentazione dei disturbi alimentari. Le evidenze scientifiche più recenti sottolineano l'importanza degli interventi preventivi in età evolutiva. In particolare, i programmi che integrano psicoeducazione, promozione di un'immagine corporea positiva, media literacy, rafforzamento dell'autostima e strategie di contrasto agli ideali estetici disfunzionali hanno mostrato effetti promettenti nella riduzione dei fattori di rischio”.