Quattromila ragazzi al Circo Massimo: l'eredità del 2 ottobre

«La collaborazione tra la Fondazione Insigniti OMRI, la Questura di Roma, il mondo dell’istruzione, le istituzioni e tante professionalità diverse ha trasformato una manifestazione in un’esperienza collettiva al servizio della Repubblica.

Quattromila ragazzi al Circo Massimo, 41 scuole, il Canto degli Italiani cantato tutti insieme, migliaia di berrettini bianchi levati verso il cielo e il Tricolore che arrivava dall’alto. E prima ancora il silenzio davanti al Milite Ignoto, all’Altare della Patria.

È difficile raccontare una giornata come quella soltanto attraverso i numeri. Perché dietro quei numeri c’è stata una squadra. E forse non è casuale che, a guidare i ragazzi in alcuni dei momenti più coinvolgenti della mattinata, ci fosse un giornalista sportivo come Marco Mazzocchi, abituato a raccontare le grandi manifestazioni e a trasformare una piazza, uno stadio o un palazzetto in un luogo nel quale migliaia di persone possono sentirsi parte della stessa storia.

Al Circo Massimo è accaduto qualcosa di simile. La sua conduzione ha contribuito a creare il clima, il ritmo e quella partecipazione collettiva che hanno accompagnato il momento dell’Inno fino al coinvolgimento spontaneo dei ragazzi.

Ma come è stato possibile costruire una giornata di questa complessità? Qual è stata la forza che ha consentito a una Fondazione di partecipazione e alla Questura di Roma di mettere insieme una macchina organizzativa così articolata?

Prefetto Tagliente, qual è stata la chiave per riuscire a realizzare un progetto così ambizioso?

«La chiave è stata pensare fin dall’inizio che un progetto di questa natura non potesse appartenere a un solo soggetto. La Fondazione Insigniti OMRI e la Questura di Roma lo hanno condiviso e costruito insieme, mettendo ciascuna a disposizione le proprie competenze e la propria capacità organizzativa. Ma nessuna delle due, da sola, avrebbe potuto realizzare una manifestazione di questa complessità.

Mi piace sottolineare che tutto questo è stato possibile anche grazie all’autorevolezza del Questore di Roma Roberto Massucci e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere, mettere in relazione persone e istituzioni e portare un progetto là dove, forse, nessuno avrebbe immaginato di poterlo portare. Ed è proprio intorno a questa capacità di fare rete che si è formata una vera squadra, nella quale ciascuno ha portato ciò che poteva mettere a disposizione: competenze, professionalità, mezzi, esperienza, tempo e, soprattutto, disponibilità.

Marco Mazzocchi ne è stato un esempio. La sua esperienza di giornalista sportivo e di conduttore anche di grandi eventi sportivi ha dato alla giornata una particolare capacità di coinvolgimento. Lo sport insegna che, quando si vuole raggiungere un risultato, non basta avere dei singoli campioni: occorre una squadra capace di lavorare insieme. Al Circo Massimo quella capacità di creare partecipazione si è avvertita soprattutto nel momento del Canto degli Italiani, quando migliaia di ragazzi hanno smesso di essere semplicemente spettatori e sono diventati protagonisti.

Ma Mazzocchi è stato soltanto uno dei tanti tasselli di una squadra molto più grande.

Penso, ad esempio, al prezioso contributo dell’Ufficio Comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diretto da Domenico Cerbone. La Banda Musicale della Polizia di Stato ha accompagnato alcuni dei momenti più significativi della giornata e gli operatori della comunicazione hanno realizzato le riprese e le interviste proiettate sui maxi schermi. Per quei ragazzi non era un dettaglio: significava poter vedere se stessi, i propri compagni, le proprie emozioni e diventare parte di un racconto collettivo che prendeva forma davanti ai loro occhi.

Allo stesso modo, è stato fondamentale il contributo delle Forze Armate, delle altre Forze di Polizia, della scuola, delle amministrazioni, dei tecnici, dei professionisti e di tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Molti di loro non sono comparsi sul palco e forse non compariranno nelle fotografie dell’evento. Ma senza il loro lavoro quelle immagini non sarebbero esistite.

Penso allo staff del Questore di Roma, che ha lavorato con grande generosità e professionalità; al Comune di Roma, al tenore Francesco Grollo, alla conduttrice Francesca Marinelli e alla cantante liceale Angelica Stuppia; al contributo di Michele D’Andrea, dei Maestri Maurizio Billi e Roberto Granata, della Direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini, e della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che ha accompagnato concretamente l’iniziativa; penso, infine, a tutti coloro che, spesso senza apparire, hanno messo a disposizione tempo, competenze ed energie.

E credo che questo sia anche il modo più corretto per leggere quanto è accaduto: non come il successo di qualcuno, ma come il risultato di una comunità di persone e di istituzioni che hanno scelto di lavorare insieme.

In fondo, è proprio questo che abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi. La Repubblica non è qualcosa di astratto o lontano: è fatta di persone, istituzioni, responsabilità e collaborazione. E quando queste energie riescono a incontrarsi, anche un’idea ambiziosa può diventare una realtà.

Per questo il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile quella giornata. A chi era visibile e a chi ha lavorato lontano dai riflettori. A chi ha messo a disposizione un ruolo istituzionale e a chi ha semplicemente messo a disposizione il proprio tempo e la propria professionalità.

Alla fine, credo che il patrimonio più importante che ci lascia il 2 ottobre sia proprio questo: la dimostrazione concreta che, quando si lavora insieme per un obiettivo comune, le energie del Paese possono produrre risultati che nessun singolo soggetto avrebbe potuto realizzare da solo».