Il calcio che genera valore: LND protagonista al Salone CSR 2026

“Oltre il risultato: quando il calcio genera valore”. È stato il tema del panel, promosso dall’Area CSR LND, all’interno della 14esima edizione del Salone CSR e dell’Innovazione sociale alla Bocconi. A coordinare i lavori, Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR LND, che ha guidato il confronto come un viaggio legato alla cultura della sostenibilità nel calcio e come elemento che genera valore.

Sono intervenuti in qualità di relatori, Maurizio Marano, Osservatorio Sport e Sostenibilità Università di Bologna e Cristina Blasetti, Sustainability Manager FIGC. Il calcio dilettantistico, con la sua presenza capillare sul territorio nazionale, rappresenta una rete di presidi sociali, di inclusione e di legalità.

Il panel, ideato col supporto di Rossella Sobrero, Presidente Koinètica, Luca De Simoni e Gaia Simonetti, ha restituito un momento di confronto e di condivisione di buone pratiche e ha offerto un focus sul movimento calcistico che valorizza e diffonde il proprio impatto sul territorio.