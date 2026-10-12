Trapianto di capelli e sport: quando si può tornare ad allenarsi e cosa sapere prima dell’intervento

Quando Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, ha raccontato pubblicamente di essersi sottoposto a un trapianto di capelli, ha portato alla luce una domanda che riguarda molti appassionati di sport: come si concilia l’intervento con gli allenamenti e la vita di tutti i giorni?

Non serve essere calciatori professionisti per porsela. Chi gioca a calcetto dopo il lavoro, corre nel fine settimana o frequenta regolarmente la palestra può avere le stesse preoccupazioni. Anche per una persona sportiva il trapianto di capelli può essere un’opzione, purché la causa della caduta, la disponibilità di capelli nell’area donatrice e il percorso di recupero vengano valutati caso per caso.

Prima il calendario, poi lo specchio

Per molte persone attive, la prima domanda non è «Quanti innesti mi serviranno?», ma «Quando potrò tornare ad allenarmi?». Vale la pena parlarne prima di fissare la data dell’intervento. Un calciatore amatoriale potrebbe scegliere un periodo lontano da un torneo; chi svolge un lavoro fisicamente impegnativo potrebbe dover organizzare qualche giorno di pausa.

Il trapianto consiste nel prelevare unità follicolari da un’area donatrice, generalmente nella parte posteriore o laterale della testa, e trasferirle nelle zone interessate dal diradamento. Entrambe le aree hanno bisogno di tempo per guarire. Sottoporsi all’intervento non significa rinunciare allo sport, ma è importante prevedere un periodo iniziale di recupero.

Quando si può riprendere l’attività fisica?

Non esiste una data valida per tutti, né per tutte le discipline. Una passeggiata, una seduta in palestra, una corsa lunga e una partita di calcio comportano livelli di impegno e rischi diversi per il cuoio capelluto. Nelle prime fasi occorre tenere conto dello sforzo, della sudorazione, dello sfregamento di caschi o altri accessori e della possibilità di ricevere un colpo alla testa.

Prima dell’intervento, chiedi indicazioni che tengano conto delle attività che pratichi davvero. Se usi il casco per andare in bici, giochi uno sport di contatto o hai una gara in programma, parlane con l’équipe medica. Il ritorno agli allenamenti deve seguire le sue indicazioni e l’andamento della guarigione, anziché una scadenza uguale per tutti trovata online.

Per il trapianto bisogna rasarsi i capelli?

Per chi tiene al proprio look, questa domanda può contare quanto quella sugli allenamenti. C’è chi rimanda il trapianto perché pensa di dover necessariamente rasare tutta la testa. Non è sempre così. Presso la clinica del Dr. Serkan Aygın a Istanbul, la tecnica Long DHI consente, in pazienti selezionati, di trapiantare i follicoli mantenendo lunghi i capellicircostanti. Il cambiamento rispetto al proprio aspetto abituale può così risultare meno evidente. Resta comunque un intervento chirurgico: a essere trapiantate sono le unità follicolari e, se necessario per un prelievo sicuro, piccole sezioni dell’area donatrice possono essere accorciate. La possibilità di utilizzare questa tecnica dipende dalle caratteristiche dei capelli, dall’estensione dell’area da trattare e dal numero di innesti necessari.

FUE, DHI e Long DHI sono termini spesso usati come se fossero alternative equivalenti. In realtà descrivono aspetti diversi dell’intervento:

Tecnica

FUE

Come funziona?

Le unità follicolari vengono prelevate singolarmente dall’area donatrice e trapiantate nelle zone interessate dal diradamento.

È necessario rasare i capelli?

Quando occorre prelevare un numero elevato diinnesti, l’area donatrice viene generalmente rasata. La preparazione dipende dal piano individuale.

DHI

Come funziona?

Gli innesti vengono inseriti con un apposito strumento di impianto. Se il paziente desidera mantenere la propria pettinatura, si può valutare di rasare soltanto le zone necessarie alla procedura.

È necessario rasare tutti i capelli?

Non è sempre necessario rasare tutta la testa. L’estensione della rasatura viene stabilita in base al caso.

Long DHI

Come funziona?

Nei pazienti idonei, permette di eseguire il trapianto mantenendo la lunghezza dei capelli circostanti. È un’opzione interessante per donne e uomini che desiderano conservare il proprio look.

È necessario rasare tutti i capelli?

Generalmente non richiede una rasatura completa.

Oltre 30 anni dedicati al trapianto di capelli

Il Dr. Serkan Aygın si occupa di trapianto di capelli in Turchia da oltre 30 anni. Durante la visita valuta il tipo di diradamento, pianifica la distribuzione degli innesti e disegna un’attaccatura adatta al singolo paziente. Supervisiona il piano chirurgico, mentre le fasi tecniche dell’intervento sono affidate alle esperte équipe interne della clinica. Il percorso comprende anche i controlli successivi.

Nel trapianto di capelli, anche pochi millimetri possono cambiare l’aspetto di un’attaccatura. È qui che l’esperienza del Dr. Serkan Aygın diventa particolarmente importante: il suo lavoro non si limita a individuare le zone da coprire, ma comprende la scelta delle priorità, il disegno di una linea frontale coerente con il viso e la pianificazione della densità in base ai capelli realmente disponibili. È un approccio che unisce sensibilità estetica e valutazione enmedica, con l’obiettivo di ottenere un risultato che appaia naturale anche fuori dalle fotografie del «prima e dopo». Questa attenzione alla pianificazione conta sia per un atleta professionista sia per chi gioca a livello amatoriale o desidera semplicemente sentirsi a proprio agio con il proprio aspetto. Un risultato dall’aspetto naturale parte dalla valutazione dell’area donatrice, dal disegno dell’attaccatura e da obiettivi realistici. Per questo il numero di innesti e la tecnica vengono definiti in base al singolo caso.

Un percorso seguito dall’arrivo al postoperatorio

Per chi arriva a Istanbul dall’estero, l’esperienza comincia prima dell’intervento. La clinica Dr. Serkan Aygın organizza l’accoglienza in aeroporto, i trasferimenti e il soggiorno. Il percorso prosegue con la visita in presenza, l’operazione, il controllo postoperatorio e le indicazioni per la cura a casa.

La tecnologia accompagna diverse fasi di questo percorso. Prima dell’intervento, l’analisi digitale 3D dei capelli aiuta a esaminare il cuoiocapelluto e a valutare caratteristiche come la densità e la struttura delle unità follicolari, contribuendo alla definizione di un piano personalizzato. Dopo l’operazione, il percorso postoperatorio può includere la terapia laser a bassa intensità con lucerossa, o Low-Level Laser Therapy. Si tratta di un trattamento non invasivo che affianca i controlli e le altre indicazioni fornite dall’équipe medica in base alle esigenze del paziente.

Un servizio coordinato permette di concentrarsi sull’intervento senza dover organizzare ognidettaglio del viaggio in autonomia. Offre anche l’occasione di chiarire dubbi pratici: quando tornare al lavoro, riprendere gli allenamenti o gestire i capelli durante la guarigione.

Se lo sport fa parte della tua routine, raccontalo fin dalla prima visita. Se preferisci evitare una rasatura completa, chiedi se la Long DHI è indicata per il tuo caso. Le risposte dovrebbero tenere conto dei tuoi capelli, dei tuoi obiettivi e dei tuoi impegni.

Stai pensando a un trapianto di capelli? Puoi richiedere una consulenza online con il team della clinica del Dr. Serkan Aygın per parlare del tuo diradamento, del look che desideri mantenere e delle attività sportive che pratichi. È il primo passo per ricevere informazioni pertinenti al tuo caso prima di prendere una decisione.

www.drserkanaygin.com/it/

+90 555 100 40 40

info@drserkanaygin.com



(Contenuto sponsorizzato)