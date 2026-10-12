Sesso prima o dopo lo sport? Quasi 7 su 10 scelgono il "dopo"  

Meglio prima o dopo l’attività fisica? Sul rapporto tra sesso e sport, gli utenti di Bakeca Incontri mostrano una preferenza netta: il 69,4% dichiara di preferire l’attività sessuale dopo lo sport , mentre il 30,6% indica il momento precedente all’allenamento . È quanto emerge dall’ Osservatorio Bakeca Incontri , punto di riferimento per l'analisi delle dinamiche sociali e dei fenomeni di costume che emergono sul web, che ha analizzato le preferenze degli utenti su un tema da tempo oggetto di curiosità, convinzioni diffuse e approfondimenti scientifici. Il rapporto tra attività sessuale e prestazione sportiva è stato infatti a lungo accompagnato dall’idea che l’astinenza prima di un allenamento o di una competizione potesse contribuire a preservare energie e concentrazione. Le evidenze scientifiche disponibili hanno però progressivamente ridimensionato questa convinzione, senza individuare una relazione univoca tra attività sessuale e peggioramento della performance fisica.

Dopo lo sport la scelta della maggioranza

Il dato raccolto da Bakeca Incontri evidenzia una preferenza marcata per il momento successivo all’attività fisica: quasi sette persone su dieci scelgono infatti il “dopo”. Una tendenza che può essere letta anche alla luce degli effetti generali associati alla pratica sportiva. L’attività fisica contribuisce al benessere psicofisico, alla riduzione dello stress e al miglioramento dell’umore e della percezione di sé, elementi che possono avere riflessi positivi anche sulla sfera relazionale e personale. Il dato, tuttavia, non individua una regola universale, ma restituisce soprattutto un’indicazione sulle preferenze individuali e sulle abitudini degli utenti.

Quasi uno su tre preferisce prima dell'attività fisica

Il 30,6% degli intervistati dichiara invece di preferire l’attività sessuale prima dello sport. Anche in questo caso, le evidenze disponibili non consentono di associare automaticamente questa scelta a un peggioramento delle prestazioni sportive. Gli effetti possono variare in base a numerosi fattori, tra cui il tipo di attività praticata, l’intensità dello sforzo, il tempo che intercorre tra i due momenti e le caratteristiche individuali. Più che indicare una scelta corretta o sbagliata, i dati suggeriscono quindi come il rapporto tra sesso e sport sia fortemente soggettivo e legato alle preferenze personali.

Un tema tra abitudini, benessere e falsi miti

I risultati dell’Osservatorio Bakeca Incontri si inseriscono in un dibattito più ampio sul rapporto tra attività fisica, benessere e sessualità. Nel tempo, infatti, intorno al tema sono nate numerose convinzioni, soprattutto in ambito sportivo. La ricerca scientifica ha però contribuito a superare alcune letture troppo rigide, evidenziando come non esistano indicazioni valide allo stesso modo per tutti.

Osservatorio Bakeca Incontri

L’Osservatorio Bakeca Incontri nasce per osservare e approfondire trend, comportamenti e fenomeni di costume legati alle relazioni, all’intimità e alle dinamiche che emergono nel mondo digitale. Attraverso l’analisi delle tendenze osservate, l’Osservatorio vuole contribuire a raccontare l’evoluzione dei comportamenti e dei modi di vivere le relazioni, portando all’attenzione temi che spesso rimangono fuori dalla conversazione pubblica.

