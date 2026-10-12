Al comandante dell'Arma il premio del Coni per il 2026. A Milano Cortina i carabinieri hanno vinto 14 delle 30 medaglie italiane 

ROMA - C'è anche il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, tra i premiati alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti al merito sportivo, le onorificenza dello sport italiano, con il riconoscimento delle imprese degli atleti e del contributo di tecnici, dirigenti e società sportive che hanno accompagnato i successi del 2026. Le Stelle d'Oro al merito sportivo sono state assegnate a Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza (Fiamme Gialle), Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e Vittorio Pisani, Capo della Polizia di Stato (Fiamme Oro). Quest'anno alle Olimpiadi di Milano Cortina i carabinieri hanno vinto 14 delle complessive 30 medaglie italiane. I carabinieri atleti che hanno vinto le varie medaglie sono Federica Brignone, Lisa Vittozzi, Luca Spechenhauser, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Lukas Hofer, Dominik Paris, Domink Fischnaller. Armin Zoeggeler è stato premiato come direttore tecnico della nazionale di slittino.