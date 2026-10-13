La salute mentale è una cosa da tutti: la campagna Serenis sui campi LND

L’Area CSR LND, in collaborazione con Serenis, rinnova la campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata dedicata alla salute mentale. Nel fine settimana i campi della LND hanno ricordato che il vero benessere non è solo fisico, ma anche psicologico. La partnership strategica con Serenis si consolida con un percorso integrato a tappe avviato da oltre un anno per promuovere la cultura dello sport inclusiva che pone l’attenzione proprio sulla salute mentale.

L’attivazione sul campo ha previsto un momento centrale il 10 ottobre a Roma. Ragazzi e ragazze a partire dalla categoria Under 14 hanno portato sul terreno di gioco speciali striscioni con il claim: “La salute mentale è una cosa da matti tutti”. L’iniziativa, in particolare, ha coinvolto quattro società romane: Montespaccato, AS LUISS, CSV Breda e Romulea.

“Il calcio è anche ascolto ed elemento di crescita personale- dichiara Luca De Simoni, Coordinatore Area CSR LND- e il nostro impegno va in questa direzione. Assieme a Serenis, infatti, portiamo avanti una campagna che mette al centro il benessere psicofisico di chi vive ogni giorno questo sport, offrendo strumenti concreti”.