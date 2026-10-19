TTG Rimini, sport e turismo protagonisti con tanti territori in rete

RIMINI – Sport, turismo e sviluppo territoriale al centro della seconda edizione di “ACES – Territories in Motion” , l’incontro promosso da ACES – Federazione Mondiale delle Capitali e Città dello Sport, al TTG Travel Experience di Rimini , con rappresentanti istituzionali italiani ed europei moderato da Lorenzo Succi, direttore di UniRimini ed esperto di turismo sportivo. A fare gli onori di casa Roberta Frisoni , assessore al Turismo, Commercio e Sport dell’Emilia-Romagna, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra territori. “L’Emilia-Romagna, candidata a Regione Europea dello Sport 2029, si distingue per tradizione sportiva, qualità dell’offerta turistica e capacità di integrare grandi eventi, impiantistica e promozione delle destinazioni”, ha dichiarato Frisoni.

Il modello regionale

Il modello regionale è stato protagonista della sessione “Emilia-Romagna, territorio che fa rete”, con Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, Comune Europeo dello Sport 2027; Francesco Carità, assessore allo Sport di Ferrara, Città Europea dello Sport 2027; Elena Turci, dirigente del Comune di Parma, Capitale Europea dello Sport Inclusivo 2027; Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina, Comune Europeo dello Sport 2028, e Marco Lombardi, delegato ACES Emilia-Romagna. Al centro il ruolo dello sport nell’attrattività turistica e nella destagionalizzazione. Ad aprire i lavori, insieme a Frisoni, Vincenzo Lupattelli, presidente ACES Italia, Emanuela Ferrante, assessore allo Sport di Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026, ed Enrico Cimaschi, delegato ACES Cinema.

Ferrante ha illustrato come Napoli 2026 abbia rafforzato il rapporto tra sport e comunità attraverso iniziative concrete, coniugando valorizzazione delle realtà locali e ambizione internazionale, culminata nell’assegnazione alla città dell’America’s Cup di vela 2027.

Il confronto internazionale ha coinvolto Alessandro Mancini, della Segreteria di Stato allo Sport di San Marino, Comunità Europea dello Sport 2026, Christian Forcellini, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, e Sonja Sisic, rappresentante della regione croata Primorje-Gorski Kotar, Regione Europea dello Sport 2026.

Gli interventi

Per le Regioni italiane sono intervenute Sabrina Campana, in rappresentanza della Puglia, Regione Europea dello Sport 2026, ed Eulalia Micheli, assessore allo Sport della Calabria, candidata al titolo 2028. Micheli ha presentato le iniziative di promozione sportiva e territoriale avviate dalla Regione, evidenziando nella candidatura un’opportunità per valorizzare i progetti esistenti e sviluppare nuove collaborazioni attraverso il network ACES.

Tra gli altri interventi, Marcello Diegoli dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), sul rapporto tra investimenti e sviluppo sportivo; Stefano Gentile, curatore del programma Sky Sport “On the Evolution of Sport”, sull’importanza di dare visibilità alle esperienze sportive locali; e Paolo Piccu di Decathlon, che ha ribadito la vicinanza dell’azienda ai Comuni nel promuovere la pratica sportiva e le iniziative territoriali.