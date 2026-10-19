Riano, al via la IV Edizione della rassegna letteraria “Pagine d’Autunno”

Torna a Riano “Pagine d’Autunno”, la rassegna letteraria promossa dall’Amministrazione Comunale e giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Quattro appuntamenti ad ingresso libero, ospitati nella Sala Consiliare “Giovannucci e Antonini”, offriranno l'opportunità di approfondire temi chiave come diritti, inclusione, memoria e attualità attraverso la voce di autori e ospiti d'eccezione.

Il Programma degli Incontri

Venerdì 23 ottobre – ore 18:00 “Lo sai che Paolino ha due papà?” di Giorgio Gibertini Jolly Un approfondimento sul tema dell'affido familiare. Intervengono: Silvia D’Andrea (coordinatrice del servizio distrettuale per l’affidamento familiare) e Marilena Santangeli (operatrice del servizio). Modera: Alessandra Giancola, Consigliera comunale.

Sabato 7 novembre – ore 17:30 “Scelte” di Valeria Scafetta e Giulia Migneco Una raccolta di testimonianze su giustizia, memoria, diritti e responsabilità. Intervengono: Alma Vellatri (illustratrice del libro), Daniela Minelli (Direttrice del Carcere di massima sicurezza di Fossombrone) e Sabrina Alfonsi (Assessora all’Ambiente, all’Agricoltura e ai Rifiuti di Roma Capitale). Modera: Luca Abbruzzetti, Sindaco di Riano.

Sabato 14 novembre – ore 18:00 “Voto alle donne” di Mario Avagliano e Marco Palmieri Un viaggio storico nella conquista del suffragio femminile. Interviene: Cristina Venti, Avvocato. Modera: Carlo Maria Longo, Presidente del Consiglio Comunale.

Sabato 21 novembre – ore 17:30 “Degetto” di Simone Virgili Un incontro in cui la letteratura si intreccia con musica e poesia. Interviene: DALISE, cantautrice e poetessa. Con la partecipazione di: Luca Abbruzzetti (Sindaco di Riano) e Italo Arcuri (editore). Letture a cura di Cristiano Leopardi (attore); accompagnamento musicale di Daniele Sorrenti (compositore).



“Pagine d’Autunno è ormai un appuntamento consolidato per la nostra comunità: uno spazio di dialogo aperto e plurale dove il libro diventa strumento per riflettere sul presente e costruire consapevolezza.” — Luca Abbruzzetti (Sindaco) e Alessandra Giancola (Consigliera comunale)

Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Consiliare “Giovannucci e Antonini”, sono a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza.