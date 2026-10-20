"Bridge of Hoops", tutto pronto per la seconda edizione della tappa romana del circuito internazionale The Grind Session

Dall'unione e dalla visione di Stella Azzurra ed Euro basket Roma prende vita la seconda edizione di " Bridge of Hoops ", l'attesa tappa romana del circuito internazionale The Grind Session . Ospitato nella storica Arena Altero Felici, l'evento si consacra come uno degli appuntamenti di vertice assoluto del basket giovanile mondiale, riunendo l'eccellenza dello sport internazionale nella Capitale. Il torneo vedrà sfidarsi 8 tra i migliori top team giovanili del pianeta, unendo le massime espressioni dei vivai europei e le powerhouse nordamericane: - Le eccellenze europee : The Star Alliance, Dubai Basketball, Olimpia Milano ed Excellence Academy Riga. - Le powerhouse d'oltreoceano (USA e Canada): Southeastern Preparatory Academy, Lacore Elite Academy, South Central Prep e Fort Erie International Academy. Sul parquet scenderanno i migliori prospetti giovanili del mondo, atleti predestinati ai massimi palcoscenici professionistici globali.

Il Palcoscenico e la Presenza NBA

La manifestazione vanta la prestigiosa qualifica NBA, un riconoscimento d'eccellenza che porterà a Roma delegati e scout ufficiali delle franchigie NBA, pronti a visionare da vicino il futuro del basket internazionale.

Copertura Mediatica e Visibilità Internazionale

La portata globale dell’evento è sostenuta da una straordinaria copertura mediatica multicanale, progettata per amplificare la risonanza di ogni singolo match e dei protagonisti in campo:

- Streaming live integrale e produzione di contenuti dedicati ad alta definizione per raggiungere platee internazionali

- Presenza di media di settore, testate giornalistiche e content creator focalizzati sul racconto sportivo e sulla cultura urban

- Campagne di comunicazione mirate e copertura costante sui canali ufficiali del circuito e dei club organizzatori, garantendo una vetrina d'eccezione per partner, brand e istituzioni.

Spazi di Networking e Relazioni Istituzionali

Bridge of Hoops non è soltanto competizione sul campo, ma rappresenta una piattaforma di relazioni e networking B2B di primo piano:

- Aree dedicate all'incontro tra dirigenti sportivi, manager, sponsor, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni.

- Un contesto d'élite pensato per favorire il dialogo strategico, lo scambio di best practices e lo sviluppo di partnership internazionali tra Europa e Nord America.

- Occasioni privilegiate di confronto a margine delle gare, ideali per chi opera nei settori del marketing sportivo, della gestione d'impianti e dello scouting d'élite.

Dettagli dell'Evento e Programma delle partite

Date: Dal 29 ottobre al 1° novembre 2026

Location: Arena Altero Felici, Via Flaminia 867, Roma. Un appuntamento imperdibile per vivere i vertici dello sport giovanile internazionale e per inserirsi in un network globale di relazioni di altissimo livello nella Capitale

Giovedì 29 Ottobre

Game 1 – 18:30 | STAR ALLIANCE vs SOUTH CENTRAL

Game 2 – 20:45 | RIGA EXCELLENCE vs LACORE



Venerdì 30 Ottobre

Game 3 – 18:30 | OLIMPIA MILANO vs FT. ERIE

Game 4 – 20:45 | DUBAI vs SEPA



Sabato 31 Ottobre

Game 5 – 10:15 | STAR ALLIANCE vs LACORE

Game 6 – 12:30 | DUBAI vs FT. ERIE

Game 7 – 14:45 | RIGA EXCELLENCE vs SEPA

Game 8 – 17:00 | OLIMPIA MILANO vs SOUTH CENTRAL

Game 9 – 19:15 | STAR ALLIANCE vs FT. ERIE



Domenica 1 Novembre

Game 10 – 10:15 | OLIMPIA MILANO vs LACORE

Game 11 – 12:30 | STAR ALLIANCE vs SEPA

Game 12 – 14:45 | RIGA EXCELLENCE vs SOUTH CENTRAL

Game 13 – 17:00 | DUBAI vs LACOR