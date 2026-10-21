Forum Retail 2026: l'AI nel Retail si misura, si scala, si replica
300 speaker, 1.500 retailer e 20 voci internazionali: l'11 e 12 novembre al Superstudio Più il vertice del settore si confronta su intelligenza artificiale, nuovi format e modelli di business per i prossimi 12 mesi.
Il contesto: l'AI entra nelle decisioni di investimento del Retail
Le sperimentazioni in intelligenza artificiale danno i primi frutti, ma la pressione a ottenere impatti reali e misurabili è altissima. È questo il nodo attorno a cui ruota la 26ª edizione di Forum Retail, l'appuntamento di riferimento per la community italiana del commercio al dettaglio, che torna l'11 e 12 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano. Il tema guida di quest'anno è sintetizzato in una formula diretta: "L'AI nel Retail si misura, si scala, si replica". CEO, CMO, CDO e direttori generali delle principali insegne italiane e internazionali si riuniscono per confrontare benchmark concreti e definire le priorità dei prossimi dodici mesi.
Un format rinnovato: più palchi, più settori, più internazionalità
La 26ª edizione introduce importanti novità di formato, pensate per rispondere alla crescente complessità del settore:
Fashion Spotlight — ampliato ed esclusivo
Due giornate interamente dedicate al Fashion e al Lusso con un palco e una lounge riservati. In agenda: l'impatto dell'AI nella progettazione delle collezioni e nella personalizzazione dell'esperienza cliente, il ruolo del retailer multimarca nel lusso, e le strategie di premiumizzazione. Tra i brand già presenti nelle edizioni precedenti: Hermès, Ferragamo, Dolce & Gabbana Beauty, TOD'S, Pomellato, Zalando, Adidas, Boggi, Bata, Pittarosso.
Beauty & Retail Pharma Spotlight — new entry 2026
Un nuovo stream dedicato all'intersezione tra beauty, wellness e farmacia. Al centro: Digital Innovation, Retail Media, In-Store Experience e Influencer Marketing. L'edizione include anche un evento pop-up nel Wellness Store per toccare con mano nuovi prodotti e collaborazioni di marca.
GDO Spotlight — Agritech, format food e Made in Italy
Nuovi trend e strategie per la grande distribuzione, con focus su Agritech, tracciabilità della filiera agroalimentare, format food nel grocery e valorizzazione delle eccellenze italiane. Una sessione internazionale presenterà come le insegne più avanzate stiano trasformando il punto vendita in un vero sistema operativo in tempo reale.
AI Application, Innovation & IT — il nuovo palco tech
Nel cuore dello Spazio RET*AI*L, due giornate di full immersion sulle tecnologie più avanzate: Data Center, Quantum Computing, Cybersecurity e Sovranità Tecnologica Europea. Un keynote internazionale presenterà le ricerche del MIT sull'evoluzione degli Small Language Model come alternativa agli LLM, con implicazioni dirette per il retail enterprise.
I temi che il Retail non può ignorare nel 2026
L'agenda riflette le priorità che stanno guidando le roadmap di investimento delle principali aziende del settore:
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AI e ROI: le applicazioni che stanno davvero generando valore in supply chain, pricing, forecasting e customer care
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Retail Media: da nuova revenue line a leva commerciale integrata, con focus su Retail Media Network e Data Clean Room
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Quantum Computing e Cybersecurity: perché il Retail deve iniziare oggi a prepararsi a un cambiamento che non è più teorico
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Gen Z e Gen Alpha: come le nuove generazioni costruiscono la relazione con i brand attraverso contenuti, community e identità
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Sovranità tecnologica europea: esistono alternative agli hyperscaler globali?
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Omnicanalità reale: roadmap, risultati e cambi di rotta delle aziende che hanno davvero investito
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Supply chain sotto pressione: geopolitica, approvvigionamento e nuovi modelli di resilienza operativa
Nuove experience: Arena Talk, Sunset Talk e Competence Class
Oltre ai panel e ai keynote, Forum Retail 2026 arricchisce il programma con nuovi format esperienziali:
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Arena Talk: sessioni outdoor su Outdoor, collezionismo, nuovi format food e Gen Alpha, con protagonisti del settore
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Sunset Talk: interviste fuori dagli schemi con un drink in mano, per chiudere la giornata con un networking informale e stimolante
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Competence Class: formazione professionale sull'AI integrata direttamente nel programma dell'evento
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CEO Hub e C-Level Hub: sessioni chiuse a porte per confronti tra pari su priorità di investimento e leadership
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Retail on Air — Unplugged Stories: un podcast live con brand iconici e voci fuori dal coro, per due giorni di contenuti ad alto impatto
Forum Retail è internazionale, i numeri
Forum Retail non è solo un appuntamento milanese: il format iKN è presente in quattro città nel 2026. Dopo Milano (11–12 novembre, 26ª edizione), l'agenda internazionale prevede Mexico City (15 luglio, 15ª edizione) e Barcellona (22 ottobre, 3ª edizione), con Madrid prevista per marzo 2027. Una community globale che condivide sfide, benchmark e soluzioni. I numeri dell’edizione 2026:
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Oltre 1.500 retailer partecipanti
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Oltre 4000 professionisti attesi in 2 giorni
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300 speaker provenienti da Italia ed estero
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20 speaker internazionali con case history extra-confine
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Oltre 150 technology provider presenti nell'area expo
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Più di 40 case study con risultati concreti
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8 palchi e stream tematici simultanei
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26 anni di storia nel Retail italiano
Retail Awards 2026
La seconda giornata si chiude con la cerimonia di premiazione dei Retail Awards, il riconoscimento che celebra le eccellenze e le innovazioni dell'anno nel settore. La premiazione si svolgerà nella Sala Viola del Superstudio Più a partire dalle 16:45 del 12 novembre.
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