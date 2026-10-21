Forum Retail 2026: l'AI nel Retail si misura, si scala, si replica 

300 speaker, 1.500 retailer e 20 voci internazionali: l'11 e 12 novembre al Superstudio Più il vertice del settore si confronta su intelligenza artificiale, nuovi format e modelli di business per i prossimi 12 mesi.

Il contesto: l'AI entra nelle decisioni di investimento del Retail

Le sperimentazioni in intelligenza artificiale danno i primi frutti, ma la pressione a ottenere impatti reali e misurabili è altissima. È questo il nodo attorno a cui ruota la 26ª edizione di Forum Retail, l'appuntamento di riferimento per la community italiana del commercio al dettaglio, che torna l'11 e 12 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano. Il tema guida di quest'anno è sintetizzato in una formula diretta: "L'AI nel Retail si misura, si scala, si replica". CEO, CMO, CDO e direttori generali delle principali insegne italiane e internazionali si riuniscono per confrontare benchmark concreti e definire le priorità dei prossimi dodici mesi.

Un format rinnovato: più palchi, più settori, più internazionalità

La 26ª edizione introduce importanti novità di formato, pensate per rispondere alla crescente complessità del settore:

Fashion Spotlight — ampliato ed esclusivo

Due giornate interamente dedicate al Fashion e al Lusso con un palco e una lounge riservati. In agenda: l'impatto dell'AI nella progettazione delle collezioni e nella personalizzazione dell'esperienza cliente, il ruolo del retailer multimarca nel lusso, e le strategie di premiumizzazione. Tra i brand già presenti nelle edizioni precedenti: Hermès, Ferragamo, Dolce & Gabbana Beauty, TOD'S, Pomellato, Zalando, Adidas, Boggi, Bata, Pittarosso.

Beauty & Retail Pharma Spotlight — new entry 2026

Un nuovo stream dedicato all'intersezione tra beauty, wellness e farmacia. Al centro: Digital Innovation, Retail Media, In-Store Experience e Influencer Marketing. L'edizione include anche un evento pop-up nel Wellness Store per toccare con mano nuovi prodotti e collaborazioni di marca.

GDO Spotlight — Agritech, format food e Made in Italy

Nuovi trend e strategie per la grande distribuzione, con focus su Agritech, tracciabilità della filiera agroalimentare, format food nel grocery e valorizzazione delle eccellenze italiane. Una sessione internazionale presenterà come le insegne più avanzate stiano trasformando il punto vendita in un vero sistema operativo in tempo reale.

AI Application, Innovation & IT — il nuovo palco tech

Nel cuore dello Spazio RET*AI*L, due giornate di full immersion sulle tecnologie più avanzate: Data Center, Quantum Computing, Cybersecurity e Sovranità Tecnologica Europea. Un keynote internazionale presenterà le ricerche del MIT sull'evoluzione degli Small Language Model come alternativa agli LLM, con implicazioni dirette per il retail enterprise.

I temi che il Retail non può ignorare nel 2026

L'agenda riflette le priorità che stanno guidando le roadmap di investimento delle principali aziende del settore:

AI e ROI: le applicazioni che stanno davvero generando valore in supply chain, pricing, forecasting e customer care

Retail Media: da nuova revenue line a leva commerciale integrata, con focus su Retail Media Network e Data Clean Room

Quantum Computing e Cybersecurity: perché il Retail deve iniziare oggi a prepararsi a un cambiamento che non è più teorico

Gen Z e Gen Alpha: come le nuove generazioni costruiscono la relazione con i brand attraverso contenuti, community e identità

Sovranità tecnologica europea: esistono alternative agli hyperscaler globali?

Omnicanalità reale: roadmap, risultati e cambi di rotta delle aziende che hanno davvero investito

Supply chain sotto pressione: geopolitica, approvvigionamento e nuovi modelli di resilienza operativa

Nuove experience: Arena Talk, Sunset Talk e Competence Class

Oltre ai panel e ai keynote, Forum Retail 2026 arricchisce il programma con nuovi format esperienziali:

Arena Talk: sessioni outdoor su Outdoor, collezionismo, nuovi format food e Gen Alpha, con protagonisti del settore

Sunset Talk: interviste fuori dagli schemi con un drink in mano, per chiudere la giornata con un networking informale e stimolante

Competence Class: formazione professionale sull'AI integrata direttamente nel programma dell'evento

CEO Hub e C-Level Hub: sessioni chiuse a porte per confronti tra pari su priorità di investimento e leadership

Retail on Air — Unplugged Stories: un podcast live con brand iconici e voci fuori dal coro, per due giorni di contenuti ad alto impatto

Forum Retail è internazionale, i numeri

Forum Retail non è solo un appuntamento milanese: il format iKN è presente in quattro città nel 2026. Dopo Milano (11–12 novembre, 26ª edizione), l'agenda internazionale prevede Mexico City (15 luglio, 15ª edizione) e Barcellona (22 ottobre, 3ª edizione), con Madrid prevista per marzo 2027. Una community globale che condivide sfide, benchmark e soluzioni. I numeri dell’edizione 2026:

Oltre 1.500 retailer partecipanti

Oltre 4000 professionisti attesi in 2 giorni

300 speaker provenienti da Italia ed estero

20 speaker internazionali con case history extra-confine

Oltre 150 technology provider presenti nell'area expo

Più di 40 case study con risultati concreti

8 palchi e stream tematici simultanei

26 anni di storia nel Retail italiano

Retail Awards 2026

La seconda giornata si chiude con la cerimonia di premiazione dei Retail Awards, il riconoscimento che celebra le eccellenze e le innovazioni dell'anno nel settore. La premiazione si svolgerà nella Sala Viola del Superstudio Più a partire dalle 16:45 del 12 novembre.