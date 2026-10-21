Meo Patacca torna sul palco più vanaglorioso che mai, convinto di essere il re incontrastato di Trastevere. Peccato che il suo regno si limiti a una serie di lazzi e battute che finiscono sempre di ricadere sul povero Marco Pepe, la vittima designata di ogni scherzo. E lui ci casca ogni volta, con una comicità che fa sorridere anche chi lo conosce a memoria. A rimettere un po' d'ordine ci prova la sorella Orazia, stanca di vederlo spavaldo senza costrutto. La sua idea è semplice quanto drastica: maritarlo. La prescelta è la sora Gilda, una forza della natura che non aspetta inviti. Gilda non perde un secondo e si lancia all'assalto di Meo Patacca con l'energia di chi ha deciso che il matrimonio è già cosa fatta. Gli fa la posta, gli piomba addosso, tenta il bacio ad ogni occasione. Gli incontri tra i due sono puro teatro comico, uno scontro tra titani dove la grazia si mescola alla travolgenza. Ed è proprio qui che lo spettacolo brilla. La signora Gilda regala un'interpretazione esplosiva, piena di tempi comici perfetti e di quella verve che ti fa dimenticare che sei a teatro e non in una piazza romana. La sora Gilda è irresistibile, audace, un po' scatenata e riesce a rubare la scena ogni volta che entra. Accanto a lei, la bravura di Meo Patacca tiene il ritmo con battute taglienti e una presenza scenica che sa di tradizione e bravura. In tre settimane di repliche, dal 13 al 29 Novembre al teatro Marconi, questa commedia musicale promette risate di pancia e un tuffo nella romanità più verace.



Se cercate una serata da trascorrere in allegria, con tanto cuore e una protagonista femminile da ricordare, sapete dove andare. E chissà, magari alla fine, Meo Patacca imparerà davvero a mettere la testa a posto... ma non ci scommetterei.

