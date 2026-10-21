Il Carnevale di Meo Patacca, in scena al teatro Marconi dal 13 al 29 novembre
La compagnia “Quelli del piano di sopra” rispolvera una maschera seicentesca romana che sa di vicoli di chiasso e di un pizzico di presunzione nel più famoso borgo romano…Trastevere
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Meo Patacca torna sul palco più vanaglorioso che mai, convinto di essere il re incontrastato di Trastevere. Peccato che il suo regno si limiti a una serie di lazzi e battute che finiscono sempre di ricadere sul povero Marco Pepe, la vittima designata di ogni scherzo. E lui ci casca ogni volta, con una comicità che fa sorridere anche chi lo conosce a memoria. A rimettere un po' d'ordine ci prova la sorella Orazia, stanca di vederlo spavaldo senza costrutto. La sua idea è semplice quanto drastica: maritarlo. La prescelta è la sora Gilda, una forza della natura che non aspetta inviti. Gilda non perde un secondo e si lancia all'assalto di Meo Patacca con l'energia di chi ha deciso che il matrimonio è già cosa fatta. Gli fa la posta, gli piomba addosso, tenta il bacio ad ogni occasione. Gli incontri tra i due sono puro teatro comico, uno scontro tra titani dove la grazia si mescola alla travolgenza. Ed è proprio qui che lo spettacolo brilla. La signora Gilda regala un'interpretazione esplosiva, piena di tempi comici perfetti e di quella verve che ti fa dimenticare che sei a teatro e non in una piazza romana. La sora Gilda è irresistibile, audace, un po' scatenata e riesce a rubare la scena ogni volta che entra. Accanto a lei, la bravura di Meo Patacca tiene il ritmo con battute taglienti e una presenza scenica che sa di tradizione e bravura. In tre settimane di repliche, dal 13 al 29 Novembre al teatro Marconi, questa commedia musicale promette risate di pancia e un tuffo nella romanità più verace.
Se cercate una serata da trascorrere in allegria, con tanto cuore e una protagonista femminile da ricordare, sapete dove andare. E chissà, magari alla fine, Meo Patacca imparerà davvero a mettere la testa a posto... ma non ci scommetterei.
Se cercate una serata da trascorrere in allegria, con tanto cuore e una protagonista femminile da ricordare, sapete dove andare. E chissà, magari alla fine, Meo Patacca imparerà davvero a mettere la testa a posto... ma non ci scommetterei.
Tutte le newsAltre Notizie
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS