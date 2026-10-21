October Sport Roma, un weekend di sport per tutti all'Eur

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il Lago dell’EUR ospiterà "October Sport Roma 2026 – Terra, Acqua, Cielo", un evento gratuito organizzato da ASD CSR Promotion che unisce sport, educazione ambientale e intrattenimento in linea con la strategia di promozione turistica di Regione Lazio e Visit Lazio.

La mattinata di venerdì (ore 8.30 – 13) sarà dedicata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, che potranno avvicinarsi alla motonautica, osservare da vicino i mezzi, incontrare piloti e tecnici e partecipare ad attività sportive e di gruppo. Il programma comprenderà momenti di approfondimento sulla sicurezza, sull’ambiente e sui corretti stili di vita, il tutto all’insegna della formazione, dello sport e della sicurezza.