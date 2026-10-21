October Sport Roma, un weekend di sport per tutti all'Eur
Moto d’acqua e gommoni saranno invece i grandi protagonisti dell’“October Sport Water Cup”, che prenderà il via la mattina di sabato 24, per poi concludersi domenica 25 (sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.Domenica dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17).
Due giorni in cui il pubblico potrà assistere e partecipare gratuitamente a prove e gare in acqua per conoscere da vicino i mezzi, i piloti e i tecnici, il tutto verrà preceduto da una formazione tecnica a terra, curata da esperti del settore per scoprire l’importanza della preparazione e della sicurezza nelle discipline motonautiche. Le attività e le dimostrazioni sul lago proseguiranno anche nel pomeriggio di sabato e domenica, prima delle premiazioni.
Nel corso delle due giornate il pubblico potrà assistere anche a spettacolari esibizioni dimostrative di flyboard, freestyle e moto d’acqua.
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