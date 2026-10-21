October Sport Roma, un weekend di sport per tutti all'Eur

Da venerdì a domenica torna l'evento gratuito, organizzato da ASD CSR Promotion
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3 min

Pubblicato il 21.10.2026, 23:39

Da venerdì  23 a domenica  25 ottobre il Lago dell’EUR ospiterà "October Sport Roma 2026 – Terra, Acqua, Cielo", un evento gratuito organizzato da ASD CSR Promotion che unisce sport, educazione ambientale e intrattenimento in linea con la strategia di promozione turistica di Regione Lazio e Visit Lazio.
 
La mattinata di venerdì (ore 8.30 – 13) sarà dedicata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, che potranno avvicinarsi alla motonautica, osservare da vicino i mezzi, incontrare piloti e tecnici e partecipare ad attività sportive e di gruppo. Il programma comprenderà momenti di approfondimento sulla sicurezza, sull’ambiente e sui corretti stili di vita, il tutto all’insegna della formazione, dello sport e della sicurezza.
I ragazzi coinvolti nei progetti di Formazione Scuola-Lavoro, che nel corso dell’anno hanno partecipato a incontri nei propri istituti per conoscere le professionalità legate allo sport e all’organizzazione degli eventi, affiancheranno lo staff nell’accoglienza delle scuole, nel supporto alle attività e nella gestione organizzativa della manifestazione, mettendo in pratica quanto appreso durante il percorso formativo
 

Moto d’acqua e gommoni saranno invece i grandi protagonisti dell’“October Sport Water Cup”, che prenderà il via la mattina di sabato 24, per poi concludersi domenica 25 (sabato dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.Domenica dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17). 

Due giorni in cui il pubblico potrà assistere e partecipare gratuitamente a prove e gare in acqua per conoscere da vicino i mezzi, i piloti e i tecnici, il tutto verrà preceduto da una formazione tecnica a terra, curata da esperti del settore per scoprire l’importanza della preparazione e della sicurezza nelle discipline motonautiche. Le attività e le dimostrazioni sul lago proseguiranno anche nel pomeriggio di sabato e domenica, prima delle premiazioni.

Nel corso delle due giornate il pubblico potrà assistere anche a spettacolari esibizioni dimostrative di flyboard, freestyle e moto d’acqua.

La rassegna si concluderà domenica pomeriggio con lo spettacolare “October Sport Sky Show”, che vedrà il lancio di paracadutisti su una pedana galleggiante al centro del lago. 

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