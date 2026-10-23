Rebibbia, al via la riqualificazione della palestra e del campo sportivo polifunzionale

ROMA - Lo Sport come strumento di rieducazione e reinserimento sociale . L’iniziativa ha preso il via la scorsa settimana con i lavori di riqualificazione degli spazi sportivi del braccio G8 dell’Istituto penitenziario di Rebibbia, Nuovo Complesso, diretto dalla dott.ssa Teresa Mascolo. L’intervento restituirà piena funzionalità e adeguate condizioni di sicurezza alla palestra interna e al campo di calcio a sette, per un importo complessivo indicativo di 200.000 euro . L’intervento è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi cui hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ICSC (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), e quattro enti di promozione sportiva: ACSI (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero), ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale), OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport), oltre a Matrix Italia.

Le fasi del progetto

La prima fase del progetto è già stata completata, con l’arrivo di 80 macchine per il fitness, donate da Matrix Italia insieme ad altre attrezzature che hanno arricchito il materiale tecnico con cui le persone in stato di detenzione possono lavorare. La seconda fase progettuale è già iniziata e riguarda la palestra interna in cui sono previsti interventi sulla pavimentazione, l’adeguamento del quadro elettrico, la copertura dell’area e l’illuminazione. La terza fase verrà avviata a horas, e interessa il campo sportivo esterno: il manto in erba sintetica verrà sostituito, la nuova configurazione permetterà di avere a disposizione un’area polifunzionale per poter praticare sia il calcio a 7, sia la pallavolo. La conclusione dei lavori è prevista per gennaio 2027 con l’inaugurazione e l’avvio delle attività.

Presenti alla conferenza stampa il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise Giacinto Siciliano, il Presidente di ICSC Beniamino Quintieri, il Capo Staff Ufficio di Presidenza FIGC Luca Bergamini, il Presidente di ACSI Antonino Viti, il Presidente di ASI Claudio Barbaro, il Presidente di ENDAS Paolo Serapiglia e il Presidente di OPES Juri Morico. A fare gli onori di casa il Direttore della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, Teresa Mascolo.

L’intervento del ministro Abodi

«Lo Sport rappresenta una difesa immunitaria sociale che deve svolgere la propria funzione anche all’interno degli Istituti di pena - ha sottolineato il Ministro dello Sport Andrea Abodi - vogliamo essere sempre presenti nei luoghi e utilizzare ogni occasione per assumerci delle responsabilità, affrontare delle problematiche e portare anche delle soluzioni, perché per noi è fondamentale associare in un tempo breve il problema con una risposta. Non è uno spot, né un fotogramma: è un film che punta a garantire lo sport per tutti e di tutti, così come recita la Costituzione, in ogni luogo, tanto più in quelli caratterizzati da disagio».

Le parole di Barbaro, presidente dell'Asi

Particolarmente apprezzato l’intervento del Presidente dell’ASI Claudio Barbaro. «Lo Sport non è soltanto agonismo e competizione - ha sottolineato - ma anche il raggiungimento di un risultato socialmente importante. Crediamo fortemente nell’importanza educativa del mondo dello sport. Ve lo dico anche da burocrate, mettere insieme tante competenze pubbliche private non era semplice. Oggi non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Vogliamo che il presidio sportivo possa essere mantenuto vivo nel corso del tempo per far sì che questa esperienza possa estendersi in altri istituti di pena».