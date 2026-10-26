L'emozione del podio e la Carta Costituzionale: perché il Canto degli Italiani è il nostro "oro" più grande

Immaginate una scena familiare a milioni di italiani: un campione azzurro sul gradino più alto del podio, il Tricolore che sale lungo il pennone e Il Canto degli Italiani che accompagna la vittoria. «Pensate all’emozione di chi segue quei momenti in diretta, nelle proprie case: il nodo alla gola, la pelle d’oca, talvolta una lacrima sul volto. Un’emozione difficile da trattenere, perché in quella vittoria ciascuno ritrova il senso di appartenenza al proprio Paese». A raccontarlo non è un osservatore qualunque, ma chi quell'emozione l'ha vissuta indossando la maglia azzurra: Francesco Tagliente, già atleta nella squadra preolimpica della lotta a Monaco '72, insignito della Stella d'Oro al Merito Sportivo del CONI e decorato con la Medaglia d'oro FIFA nel 2006 per il trionfo di Berlino. Oggi Tagliente guida la Fondazione Insigniti OMRI, ed è in prima linea per il riconoscimento costituzionale del nostro inno nazionale.



A riaccendere i riflettori sul Canto degli Italiani è stato di recente l'architetto Renzo Piano, che nel suo libro “Tutto qui”, pubblicato il 22 settembre 2026 dall’editore Solferino, ha ricordato l'idea, accarezzata con Fabrizio De André e Luciano Berio, di riscriverlo. Una suggestione che offre lo spunto per una riflessione più ampia sulla tutela del nostro principale simbolo repubblicano. Ne abbiamo parlato con il Presidente.

Presidente Tagliente, lei conosce intimamente il mondo dell'azzurro: è stato atleta preolimpico a Monaco '72, ha vissuto i grandi trionfi dello sport italiano — culminati nella medaglia d'oro FIFA a Berlino 2006 — fino ai massimi riconoscimenti del CONI. Partiamo proprio da quell'emozione sul podio. Oggi il dibattito si riaccende a partire dal libro di Renzo Piano e dalla sua proposta di revisione dell'inno con De André e Berio. Che valore dà a quella proposta e, a che punto siamo oggi con la vostra battaglia per l'inno in Costituzione?

«Chi ha vissuto l'emozione di indossare la maglia azzurra e di lottare per i colori della propria nazione sa perfettamente che il Canto degli Italiani non è un orpello formale, ma il battito stesso del Paese. La segnalazione di quel passaggio del libro di Renzo Piano ci offre lo spunto per una riflessione alla quale teniamo particolarmente. Da tre anni la Fondazione Insigniti OMRI si sta battendo per il riconoscimento costituzionale del Canto degli Italiani, affinché questo simbolo, entrato da ottant’anni nella storia e nella coscienza collettiva del Paese, trovi nell’articolo 12 della Costituzione una tutela esplicita, accanto al Tricolore. Dopo un lungo lavoro di sensibilizzazione culturale e istituzionale, siamo finalmente riusciti a contribuire alla nascita di un’iniziativa parlamentare concreta: l’Atto Senato n. 1901, presentato dalla senatrice Susanna Donatella Campione come prima firmataria e sottoscritto da esponenti di quasi tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione. Un consenso trasversale particolarmente significativo, che dimostra come i simboli della Repubblica possano unire al di là delle appartenenze, esattamente come accade sul campo da gioco».

Perché ritenete così urgente blindare l'inno nella Carta Costituzionale? Non rischiano queste iniziative culturali di rimanere solo un esercizio di stile?

«È proprio questa la ragione per cui ritengo importante procedere al riconoscimento costituzionale. Iniziative e proposte culturali, anche quando provengono da personalità di straordinario prestigio come Renzo Piano e Fabrizio De André, possono certamente alimentare il dibattito e offrire nuove prospettive. Ma non possono rimettere continuamente in discussione ciò che, da ottant’anni, appartiene alla memoria e al patrimonio condiviso del popolo italiano. La Costituzione deve riconoscere e tutelare questo patrimonio, sottraendolo a possibili interventi estemporanei e garantendone la continuità nel tempo, nel rispetto delle procedure previste per ogni eventuale modifica della Carta».

C'è poi un altro tema su cui lei ha insistito molto, anche in recenti interventi: il rapporto tra Goffredo Mameli e Michele Novaro. Continuiamo a chiamarlo "Inno di Mameli", ma è corretto?

«C’è un aspetto storico e musicale che considero decisivo. Continuiamo a chiamarlo "Inno di Mameli", ma questa denominazione, entrata nell’uso comune, rischia di oscurare il contributo fondamentale di Michele Novaro. Mameli è l’autore del testo poetico; Novaro è il compositore che, traducendo quelle parole in musica, ha dato loro la forma di un simbolo nazionale. Il punto è semplice: quando una poesia viene musicata, il riferimento per l’esecuzione del canto diventa la partitura del compositore, che può legittimamente intervenire sul testo per esigenze musicali ed espressive. È quanto avvenne anche con il nostro inno. Il ritornello "Fratelli d’Italia" ripetuto dopo ogni strofa, alcune varianti rispetto alla poesia originaria e, soprattutto, quel "sì" finale non sono dettagli casuali, ma scelte che appartengono alla versione musicale realizzata da Novaro. Lo ha fatto Novaro, ma lo hanno fatto ancor più i sommi compositori, da Verdi a Puccini, che sono intervenuti pesantemente sul testo dei librettisti senza che nessuno ne avesse a ridire, come è invece accaduto nel caso di quel "sì" finale».

A proposito di quel "sì" finale, che ha fatto molto discutere: che valore ha nella partitura e nell'esecuzione?

«Quel "sì" è particolarmente significativo. Secondo la testimonianza attribuita al compositore, Novaro spiegò di aver aggiunto quella sillaba per concludere il canto con un grido solenne, con il suggello del giuramento di un popolo “calpesto e deriso” che si convince di dover combattere per la propria libertà: "L’Italia chiamò: Sì". Se quel "sì" è in partitura, allora dobbiamo cantarlo a piena voce, perché, a ben pensarci, è il momento chiave dell’inno: lo giuro! La sua eliminazione, a mio avviso, sarebbe giusta se noi recitassimo "Fratelli d’Italia" durante una cerimonia; ma se lo cantiamo, è importante rispettare la volontà del compositore, senza fermarsi al testo poetico. Non si tratta di contrapporre Mameli a Novaro, né di mettere in discussione la paternità dell’inno, ma di riconoscere che poesia e musica sono due componenti distinte di un’unica opera».

Qual è, in conclusione, la formulazione che auspicate per la nostra Costituzione?

«La legge 4 dicembre 2017, n. 181 ha già riconosciuto Il Canto degli Italiani, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, come inno nazionale. La formulazione che proponiamo per la Costituzione — "L’inno nazionale della Repubblica è “Il Canto degli Italiani”" — ha proprio il pregio di riconoscere unitariamente questo simbolo, senza dover trasferire nella Carta questioni filologiche o musicali che appartengono ad altri ambiti. Se non vogliamo chiamarlo "Inno di Mameli e Novaro", allora chiamiamolo con il suo nome: Il Canto degli Italiani. Perché è insieme parola, musica e memoria collettiva; ed è questa unità, maturata nella storia e condivisa da generazioni di italiani, a conferirgli il suo valore di simbolo nazionale. È questa la battaglia culturale e istituzionale che la Fondazione porta avanti da tre anni: non una battaglia per cambiare l’inno, ma per riconoscerlo pienamente nella Costituzione, tutelarne l’identità e consegnarlo alle nuove generazioni come patrimonio comune e simbolo della nostra Repubblica».