Andreea Chiritescu: il palcoscenico come vocazione, l’interpretazione come arte totale

Attrice teatrale e cinematografica di rara intensità, Andreea Chiritescu vanta ventidue anni di esperienza sul palcoscenico e dieci anni tra cinema, serie e televisione. Un percorso costruito con rigore, disciplina e una dedizione assoluta al mestiere, che ne fa oggi una delle interpreti romene più complete e apprezzate del panorama europeo. Conterranea dello scultore Constantin Brancusi , Andreea ha coltivato fin dagli esordi lo stesso amore per l’essenziale e per la verità della forma.

Si è formata presso la Facoltà di Arti Teatrali “Lucian Blaga”, perfezionando poi i propri studi all’UNATC sotto la guida del maestro Gelu Colceag, figura di riferimento della scena romena. La sua carriera professionale ha preso avvio al Teatro Drammatico “Elvira Godeanu”, dove ha affinato quella versatilità che oggi la contraddistingue. Critica e pubblico ne apprezzano soprattutto la straordinaria capacità di immedesimarsi nei personaggi: un’adesione profonda, quasi alchemica, che le permette di attraversare con eguale naturalezza il dramma e la commedia, il repertorio classico e la drammaturgia contemporanea.

Tra le sue interpretazioni spicca la collaborazione con Gelu Colceag in Gaitele, la feroce satira sociale di Alexandru Kiritescu, capolavoro del teatro romeno del Novecento. Al teatro si affianca un decennio di esperienza davanti alla macchina da presa, tra produzioni cinematografiche, serie e programmi televisivi, nonché collaborazioni con realtà produttive italiane come Idea Productions. La sua eleganza naturale e la sua presenza scenica l’hanno resa un volto riconoscibile anche sui red carpet internazionali e nella conduzione di prestigiose serate di gala. Il legame di Andreea con l’Italia affonda le radici nell’infanzia: un amore nato da bambina, nutrito di lingua, cultura e bellezza, che non l’ha mai abbandonata. Con gli anni, quel sentimento si è fatto percorso artistico: insieme alla sua compagnia teatrale ha portato i propri spettacoli in tournée sui palcoscenici italiani, conquistando il pubblico e costruendo un autentico ponte culturale tra due Paesi che sente entrambi come casa. Professionista determinata e versatile, trilingue e raffinata intenditrice di profumi, Andreea Chiritescu incarna un’idea di recitazione fatta di verità, eleganza e disciplina: un talento maturo che continua a rinnovarsi, ruolo dopo ruolo, con la stessa passione degli esordi.