Il gioco dello sport e la sfida di allenare il potenziale umano

C’è una parte della prestazione che comincia molto prima della gara. Riguarda il modo in cui ci prepariamo, il rapporto con le nostre fragilità e la fiducia con cui affrontiamo ciò che ancora non sappiamo fare. Su questo terreno si è sviluppato il XV Forum nazionale dell’Associazione Italiana Coach Professionisti, “Il gioco dello sport”, che il 24 ottobre 2026 ha riunito allo Scout Center di Roma, negli hub territoriali dei Coaching Club e online esperienze diverse intorno al potenziale umano. L’evento ha coinvolto complessivamente circa 500 persone, tra presenze a Roma, partecipazione negli hub territoriali e collegamenti online.

Magistralmente organizzato da Ezio Dau, Andrea Donatiello e dall’intera task force dell’evento, il Forum ha coinvolto i partecipanti in un percorso ispirato alle tappe dell’esperienza sportiva. Dal riscaldamento alla gara, fino alla restituzione finale, interventi e testimonianze hanno alimentato il lavoro dei tavoli, condotti dai Master. Anche la partecipazione degli hub delle sedi territoriali ha dato concretezza al valore del fare squadra, permettendo di condividere il confronto tra luoghi e persone differenti.

Ad aprire il percorso è stato il lavoro sul respiro. Mike Maric ha portato l’attenzione sulla respirazione consapevole e sulla gestione dello stress nelle diverse fasi dell’attività sportiva, dalla preparazione al recupero. Nel suo intervento, la ricerca della performance si è intrecciata con la cura della salute e con la capacità di riconoscere i segnali del corpo. Un richiamo che riguarda da vicino anche chi, nel lavoro e nella vita quotidiana, si abitua a chiedere a se stesso sempre di più.

Con Luciana Do Carmo Braga il tema della fiducia ha preso la forma di un racconto personale. L’immagine del passaggio “dalla favela alla favola” ha aperto una riflessione sulle condizioni da cui ciascuno parte e sulle scelte attraverso cui può provare a cambiarle. Ognuno può riconoscere una propria favela: una situazione difficile, una convinzione che trattiene, un contesto nel quale sente di avere poco spazio. Immaginare una strada diversa richiede di dare ascolto a ciò che interessa davvero e di assumersi la responsabilità del primo passo.

In questo percorso si incontra spesso la voce del critico interiore, quella che suggerisce di non essere abbastanza. Luciana ha invitato a interrogarsi anche sulla funzione protettiva di quella voce, sul bisogno di appartenenza e sul timore di perdere l’accettazione degli altri. Comprendere da dove nasce un giudizio su di sé può aiutare a riconoscerne il peso e a scegliere quanto spazio lasciargli nelle proprie decisioni. L’ex campionessa della pallavolo oggi coach ha regalato al forum un interrogativo che scuote e che le poneva il padre, da lei stessa definito suo primo mental coach” se ti tolgono tutto ciò che hai tu chi sei?”

Nicoletta Romanazzi ha affrontato una paura meno immediata da riconoscere: quella di farcela. Raggiungere un obiettivo porta con sé un cambiamento e può esporre a nuove aspettative, responsabilità e relazioni. Anche ciò che desideriamo può quindi spaventare. Dare voce alle parti di noi che esitano permette di comprendere che cosa temono di perdere e quali condizioni possono rendere affrontabile il passo successivo. Una riflessione utile a chi accompagna le persone verso un risultato e deve saper ascoltare anche le resistenze che emergono quando quel risultato si avvicina.

Il confronto sui limiti ha acquistato ulteriore forza attraverso le testimonianze di Annalisa Minetti e Diego Gastaldi, affiancate dalle prospettive di Alessia Pieretti e dell’allenatore Nicola Coronelli. Annalisa Minetti ha richiamato il valore di riconoscere e raccontare la propria fragilità. Rendere visibili le difficoltà permette di essere conosciuti nella propria esperienza e di dare spazio ai bisogni. Nel dialogo è emerso anche il rischio di interiorizzare i limiti che gli altri ci attribuiscono, fino a considerarli una misura definitiva delle nostre possibilità.

L’esperienza di Gastaldi ha contribuito alla riflessione sul rapporto tra disabilità, autonomia e percezione di sé. Il punto riguarda anche il sentirsi utili e il poter esprimere le proprie capacità. Dalla prospettiva dell’allenamento, Coronelli ha riportato l’attenzione sul lavoro necessario per affrontare le difficoltà e ridurre le distanze rispetto agli obiettivi. Il confronto ha così restituito al limite la sua concretezza: qualcosa da conoscere nelle condizioni reali della persona e del contesto in cui agisce.

È emersa, su questo tema, una domanda importante per il coaching: quando un limite va superato e quando va accolto? La risposta richiede di comprendere quanto quell’obiettivo conti per la persona e quali ragioni la spingano a perseguirlo. Ci sono confini che possono essere ampliati con l’allenamento e condizioni che chiedono di rivedere il traguardo o il modo di raggiungerlo. Riconoscerle consente di scegliere con maggiore consapevolezza dove investire le proprie energie.

Francesco Raho ha contribuito ad approfondire il rapporto tra consapevolezza dei limiti e dimensione emotiva dell’allenamento. Il lavoro sulle interferenze, anche attraverso il richiamo all’Inner Game, ha offerto ulteriori spunti per leggere ciò che accade tra le capacità di una persona e la loro espressione. La paura dell’errore, il timore del giudizio e l’autocritica possono condizionare l’azione. Esplorarli aiuta a comprendere quali informazioni offrano e quale lavoro sia possibile fare a partire dai bisogni e dalle competenze della persona accompagnata.

Nei tavoli queste riflessioni sono diventate materia di confronto. Grazie alla collaborazione dei Master, i partecipanti hanno potuto rielaborare gli interventi, mettere in relazione punti di vista differenti e interrogarsi sulla propria pratica. È stato qui che il titolo del Forum ha trovato una delle sue espressioni più concrete: ciascuno è stato chiamato a entrare nel gioco, portando domande ed esperienza.

Il Forum è stato anche l’occasione per il Tavolo di Ricerca Sport, da cui proviene gran parte dei Master che hanno condotto i tavoli di Roma, di presentare la propria esperienza di tre anni di lavoro. Frutto di questo percorso è il libro di ricerca sullo sport coaching “Coaching ecosistemico nello sport”, edito da FrancoAngeli e donato a tutti i partecipanti al Forum. Il volume guarda allo sport come a una rete di relazioni che coinvolge atleti, allenatori, dirigenti, staff e famiglie, chiarendo il ruolo del coach e il contributo che può offrire all’intera organizzazione sportiva. Attraverso riferimenti teorici e applicazioni pratiche, approfondisce temi quali la fiducia, la leadership, i valori e la crescita dei giovani atleti, offrendo strumenti da utilizzare nel lavoro quotidiano. La prestazione viene così inserita in un percorso più ampio, nel quale trovano spazio il benessere delle persone, la qualità del dialogo e la responsabilità condivisa.

Il Tavolo ha inoltre presentato il Modello Alchimia, un framework di lavoro per lo sport coaching nel processo di accompagnamento di un atleta verso il raggiungimento di una performance. Durante il Forum, i partecipanti hanno utilizzato il modello per comprendere quale interferenza li ostacolasse nel raggiungimento del proprio obiettivo di giornata, sperimentando così un’applicazione concreta del lavoro di ricerca.

A Ezio Dau, Andrea Donatiello, a tutta la task force di AICP, con il Presidente Giovanni Soldatich, va un riconoscimento corale per aver costruito questa possibilità di incontro. Il contributo degli hub territoriali ha dato al Forum una dimensione di comunità che si è espressa nel lavoro condiviso. Dai tavoli, il confronto torna ora nei contesti in cui ciascuno opera: una squadra da accompagnare, un atleta da ascoltare, una persona alle prese con un cambiamento. È lì che le domande emerse potranno continuare a lavorare.