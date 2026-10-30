Il furto del Pallone d'Oro di Maradona: su Rai 2 la storia incredibile della rapina del 1989

Il pallone di Maradona

Una rapina quasi perfetta, ricostruisce questa incredibile e poco nota vicenda attraverso testimonianze inedite ed esclusive, documenti e un racconto che intreccia il crime, la spy story, la commedia e il grande romanzo popolare di una città.

A raccontare la rapina dall'interno e per la prima volta è Michelangelo Mazza, pentito di camorra e componente della celebre banda del buco, protagonista di una testimonianza esclusiva che permette di ripercorrere la preparazione del colpo, la sua esecuzione e ciò che accadde dopo. Con lui, Francesco Cirillo, capo della squadra mobile di Napoli all'epoca dei fatti, contribuisce a ricostruire il contesto investigativo e criminale di quegli anni. Il documentario segue poi le tracce del trofeo fino a Parigi, dove la sua ricomparsa in una casa d'aste, due anni fa, riapre una controversia internazionale mai chiarita fino in fondo. Sarà davvero il Pallone di Maradona o è solo una sua copia?

A raccontarne i risvolti giudiziari intervengono gli avvocati coinvolti nel caso, tra Napoli e la capitale francese. Tra le presenze più importanti, Claudia Villafañe, storica compagna e moglie di Diego Armando Maradona, che, da Buenos Aires, rivive la vicenda che ha coinvolto direttamente la sua famiglia. E infine Diego Armando Maradona Jr., che aggiunge al racconto il punto di vista personale e familiare sul padre e sulla sua eredità.

Il documentario è anche un grande viaggio nella Napoli di Maradona. Attraverso uno straordinario repertorio sportivo e televisivo, rivivono le imprese del Pibe de Oro, l'entusiasmo incontenibile della Maradonamania e gli anni in cui la città, sospesa tra il sogno di un riscatto collettivo e le contraddizioni di una realtà difficile, aveva trovato nel suo numero 10 un simbolo di felicità e orgoglio.

A restituire l'atmosfera di quella stagione contribuisce Nando De Napoli, compagno di squadra di Maradona nel Napoli dello scudetto, insieme ad altre figure e testimoni capaci di ricomporre il mosaico umano, sportivo e sociale di un'epoca irripetibile.

Tra colpi di scena, personaggi improbabili, testimonianze sorprendenti su uno degli oggetti più iconici della storia del calcio, prende forma un racconto dal ritmo e dai toni quasi cinematografici, capace di cambiare continuamente registro fino a un finale aperto ed imprevedibile, che getta una luce nuova sull'intera vicenda.

Scritto da Nello Trocchia e Giuseppe Colella,

Produttore esecutivo: Paolo Rivieccio

Regia di Michele Truglio,

Prodotto da Lorenzo Torraca per

VERVE MEDIA COMPANY in collaborazione con Rai Documentari