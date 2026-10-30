Al Como 1907 il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”

Modello di inclusione, punto di riferimento per la comunità ed esempio concreto di sostenibilità dentro e fuori dal campo. Il Como 1907 si è aggiudicato il prestigioso premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, consegnato direttamente al presidente Mirwan Suwarso da Gaia Simonetti, giornalista, scrittrice e ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, e per USSI Toscana. Il riconoscimento, nato nel 2022, si ispira al gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario, che tra i primi accolse una famiglia fuggita dalla guerra.

Da allora, il premio ha viaggiato tra i campi da gioco e le storie sportive di tutta Italia. È stato consegnato a oltre 40 tra donne, uomini e società sportive che hanno messo i valori umani e la gentilezza al centro. A rendere questo premio ancora più speciale è la sua anima: la maggior parte delle segnalazioni, infatti, arriva direttamente dai bambini e dalle bambine.

Il simbolo del premio racchiude l'essenza stessa di questa iniziativa: una maglia speciale disegnata dai più piccoli, che porta impressa la celebre frase di Nelson Mandela: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo". Il Como 1907 ha saputo tradurre questa visione in realtà quotidiana in campo e fuori dal rettangolo di gioco.