Lega Nazionale Dilettanti e Università di Bologna: tre borse di studio
La Lega Nazionale Dilettanti rinnova il proprio impegno nella promozione della sostenibilità e della formazione, mettendo a disposizione tre borse di studio per la partecipazione alla seconda edizione del corso di formazione permanente “Sustainability Manager nello Sport”, promosso dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Per favorire una partecipazione equilibrata su tutto il territorio nazionale, si prevede, ove possibile, l’assegnazione di una borsa di studio a ciascuna delle tre macroaree geografiche: Nord, Centro e Sud.
Il percorso formativo, diretto dal Prof. Maurizio Marano, si pone l’obiettivo di sviluppare competenze nell’ambito della sostenibilità applicata al settore sportivo, affrontando tematiche legate alla sostenibilità ambientale e sociale, alla gestione sostenibile di impianti ed eventi e alla rendicontazione di sostenibilità.
Il corso si svolgerà interamente online, da febbraio a luglio 2027, per un totale di 60 ore di formazione e 10 CFU.
COME CANDIDARSI
Per candidarsi all’assegnazione di una delle tre borse di studio, è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae e una lettera motivazionale all’indirizzo sociale@lnd.it, entro il 27 novembre 2026, indicando nell’oggetto “Candidatura Borsa di Studio – Sustainability Manager nello Sport”.
Per maggiori informazioni sul corso e sui requisiti di accesso: https://www.unibo.it/it/studiare/dottorati-master-specializzazioni-e-altra-formazione/corsi-alta-formazione/2026-2027/sustainability-manager-nello-sport
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