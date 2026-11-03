Roma Jazz Festival, cinquantesimo compleanno nel segno di Miles Davis

Il jazz come movimento, inquietudine, capacità di cambiare pelle. È questa l’eredità di Miles Davis che attraversa la cinquantesima edizione del Roma Jazz Festival , entrata nel vivo il primo novembre e in programma fino al 24 tra Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone , Casa del Jazz e Alcazar . Diciotto concerti nella Capitale e due appuntamenti nel Lazio disegnano un percorso che intreccia protagonisti internazionali, ricerca italiana e nuove generazioni. Il titolo, “Rileggere Miles, ripensare il jazz”, chiarisce la direzione: nel centenario della nascita del grande e geniale trombettista americano, la sua musica diventa uno strumento per interrogare il presente.

Inaugurazione affidata a Fresu per una storia lunga cinquant’anni

Ad aprire il festival è stato Paolo Fresu, che il primo novembre ha portato nella Sala Sinopoli “Kind of Lives”, versione concertistica dell’opera teatrale “Kind of Miles”, diventata anche un progetto discografico. Il musicista sardo ha affrontato l’universo davisiano attraverso una formazione idealmente divisa in due gruppi: uno dedicato al Davis degli anni Cinquanta, più acustico, l’altro alle sue trasformazioni successive e movimentate. Un’apertura coerente con lo spirito della rassegna, che affida agli interpreti il compito di sviluppare quella lezione, seguendone la libertà e la curiosità. La ricorrenza incrocia mezzo secolo di storia romana. Nato nel 1976 alla Quercia del Tasso, sul Gianicolo, il festival ha ospitato oltre mille concerti, accompagnando l’evoluzione del jazz e del suo pubblico. Da Dizzy Gillespie a Sarah Vaughan, da Sonny Rollins a Wayne Shorter, fino a Esperanza Spalding e Kamasi Washington, il suo archivio restituisce una geografia di linguaggi e sensibilità. E Miles Davis occupa un posto speciale: tra i ricordi evocati dal direttore artistico Mario Ciampà c’è il concerto del 23 luglio 1991 allo Stadio Olimpico, davanti a ventimila persone.

Grandi interpreti e nuove voci, il jazz moltiplica le sue rotte

Ora il calendario guarda ai prossimi incontri. Il 4 novembre Kurt Elling e gli Yellowjackets celebreranno i Weather Report, facendo dialogare una delle voci più autorevoli del jazz con una formazione simbolo della fusion. Il 5 toccherà a Steve Coleman e ai Five Elements, con una scrittura ritmica che attraversa jazz, funk e musiche della diaspora africana. Il 6, il pianoforte del cubano Gonzalo Rubalcaba e il mandolino del brasiliano Hamilton de Holanda si incontreranno in “Collab”, terreno di confronto tra invenzione melodica, complessità e improvvisazione. Alla Casa del Jazz emergeranno soprattutto le traiettorie della scena italiana. Il 7 novembre Zoe Pia guiderà l’Eden Inverted Collective in “Atlantidei”, ispirato al legame leggendario tra Sardegna e Atlantide. L’8, Domenico Rizzuto presenterà in trio “Disastri quotidiani”, tra elettronica, jazz e suggestioni psichedeliche. Il 13 sarà la volta della chitarrista Eleonora Strino, seguita il 14 dai giovani napoletani del Nexus Quartet con “Appunti di viaggio”. Il 20, all’Alcazar, i polacchi Omasta allargheranno lo sguardo alla nuova scena europea, intrecciando radici jazz e ritmi hip-hop.

Tra riletture e incontri, l’eredità dei maestri guarda avanti

Il percorso dedicato a Davis proseguirà il 16 novembre, con Enzo Favata che riporta sul palco “Atlantico”, crocevia di jazz, sonorità sudamericane e poesia. Il 17 si torna nell'universo davisiano degli anni 60 con “New Sketches of Spain”: Erik Truffaz e Antonio Lizana rileggeranno l’incontro fra jazz e cultura spagnola attraverso tromba, sassofono e canto flamenco. Il 18 Gregory Hutchinson affronterà quell'universo dalla prospettiva dei batteristi che ne hanno scandito le svolte. Si prosegue il 19 con la Casa del Jazz Orchestra, diretta da Mario Corvini con Javier Girotto, che renderanno omaggio al “saxophone colossus” Sonny Rollins; il 21 arriverà il quintetto di Jeremy Pelt. L’ultima parte darà spazio anche a Rosa Brunello, il 22 novembre, mentre il 23 sarà la volta dell’incontro fra la cantante e compositrice Chiara Civello, che presenta il suo nuovo progetto discografico nato dall’incontro con il producer Cristiano Crisci, in arte Clap! Clap!, fra i più ricercati esponenti della club culture. Ai bambini sarà dedicato, la mattina del 22, “Fiabe Jazz”. Spazio anche a due nuove location fuori Roma per omaggiare il centenario della nascita di John Coltrane, che verrà celebrato con “A Love Supreme”: il 15 nella chiesa di San Domenico a Rieti e il 22 all’Abbazia di Fossanova. A chiudere il festival, il 24, sarà Jason Miles con “100 Miles for Miles Davis”: il contributo di un protagonista della stagione elettrica del trombettista, per riportare al centro la forza delle sue continue metamorfosi.