Il dramma di Emanuela Perinetti ispira un disegno di legge per contrastare anoressia e disturbi alimentari

La tenace volontà di non piegarsi alla tragedia di Emanuela, la figlia dello storico dirigente sportivo Giorgio Perinetti, scomparsa tre anni fa, a soli 34 anni, a causa di una grave forma di anoressia, è infine sfociata in un disegno di legge per contrastare i disturbi alimentari, un’emergenza non solo nel nostro Paese. Annunciata dal senatore Filippo Melchiorre nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama e ispirata al libro che l’ex direttore sportivo, tra le altre società, di Napoli, Bari e Palermo ha scritto insieme al giornalista Michele Pennetti, «Quello che non ho visto arrivare», l’iniziativa legislativa punta a rafforzare l’attuale «Percorso Lilla», introducendo una formazione specialistica per gli operatori sanitari, così da garantire una continuità terapeutica vitale. L’obiettivo è quello di non abbandonare i pazienti, spesso giovanissimi, e le loro famiglie, sempre più impotenti di fronte a una malattia spietata. «In questi anni abbiamo portato ovunque il racconto della vicenda di Emanuela, trasformando la tristezza in speranza per chi viene travolto da una malattia subdola – ha spiegato Perinetti –. Spesso, quando ci si rende conto della malattia, è ormai tardi per poterla affrontare efficacemente. Eppure è possibile “rialzarsi”, come scriveva la stessa Emanuela negli appunti che abbiamo ritrovato tra le sue carte, e sconfiggerla. Lei non ce l’ha fatta, ma tanti giovani possono riuscire a tornare a una vita piena. Bisogna sostenere questa prospettiva e assicurare un aiuto concreto alle famiglie, anche garantendo risorse alle strutture impegnate ogni giorno in questa battaglia». Tra i punti principali del disegno di legge ci sono gli investimenti nella formazione del personale medico per il riconoscimebto dei disturbi alimentari, la presenza di specialisti nel Pronto soccorso che trattino i casi di soggetti anoressici o affetti da disturbi del comportamento alimentare, incentivi per la prevenzione e il trattamento dei casi acclarati. La legge, nel momento in cui sarà approvata dal Parlamento in cui verrà presentata già nei prossimi giorni, darà sei mesi di tempo alle Regioni per adeguarsi alle nuove misure.