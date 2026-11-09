Quanto tempo serve per capire se un'azienda in difficoltà può essere risanata? E soprattutto, quali decisioni devono essere prese per prime? Prima di rivedere un piano industriale o negoziare nuove condizioni finanziarie, occorre stabilire se esistano le risorse per recuperare l'equilibrio. Contano la situazione economica, la struttura organizzativa, il potenziale commerciale e la disponibilità della proprietà ad affrontare cambiamenti anche profondi. Splendori & Partners , realtà guidata dall'imprenditore Fabio Splendori , parte da questa verifica per definire i propri interventi di riorganizzazione, risanamento e rilancio aziendale . Il lavoro comprende l'analisi delle criticità, la definizione delle priorità e l'affiancamento di proprietà e management nell'attuazione delle decisioni. Il primo obiettivo non è promettere una ripresa, ma comprendere se e come sia possibile costruirla .

La prima decisione è capire se intervenire

Accettare un incarico di risanamento significa assumersi la responsabilità di valutare le possibilità concrete di recupero dell'impresa. Una tensione di liquidità, per esempio, non descrive da sola la gravità della situazione. Occorre verificare quanto valore producano le attività, quali impegni finanziari debbano essere rispettati e se l'organizzazione disponga delle risorse necessarie per cambiare direzione. La valutazione preliminare considera risanabilità, disponibilità finanziarie, potenziale aziendale e volontà della proprietà di affrontare il cambiamento. Non tutte le situazioni presentano condizioni favorevoli. Un'impresa può conservare clienti e opportunità commerciali, ma avere margini di intervento limitati. In altri casi, una difficoltà apparentemente grave può essere affrontata attraverso decisioni tempestive e una riorganizzazione mirata. Questa distinzione determina la possibilità di costruire un percorso credibile.

Fabio Splendori: dalla diagnosi alle prime decisioni operative

Dopo la valutazione iniziale, il lavoro entra nella gestione dell'impresa. Fabio Splendori mantiene il confronto diretto con la proprietà e coordina la direzione strategica dell'intervento. Le competenze coinvolte vengono individuate in funzione delle criticità emerse, evitando di applicare la stessa soluzione a realtà differenti. Le prime decisioni possono riguardare la gestione della cassa, il contenimento delle perdite, la revisione dei costi o il recupero di efficienza nei processi. Un'azienda con fatturato stabile e margini in diminuzione, ad esempio, potrebbe non avere bisogno di aumentare immediatamente le vendite. Prima potrebbe essere necessario verificare la redditività delle commesse, rivedere alcune condizioni commerciali o correggere inefficienze organizzative. Agire sui sintomi senza comprenderne le cause può lasciare irrisolti gli squilibri che hanno generato la crisi. Per questo, la diagnosi economico-finanziaria viene collegata alle decisioni operative e alle responsabilità interne.

Cinque fasi per riportare l'impresa al controllo

Il Metodo Splendori organizza il percorso di intervento in cinque fasi, calibrate sulle condizioni aziendali:

1. Valutare: verificare risorse disponibili, potenziale e possibilità concrete di risanamento.

2. Comprendere: individuare le cause degli squilibri attraverso l'analisi di numeri, processi e organizzazione.

3. Stabilizzare: affrontare le urgenze, contenere la perdita di valore e proteggere la continuità operativa.

4. Riorientare: intervenire su strategia, governance, responsabilità e processi per recuperare equilibrio.

5. Ripartire: consolidare i risultati e rafforzare gli strumenti necessari alla gestione futura.

Le fasi non rappresentano una procedura rigida. Alcuni interventi possono procedere contemporaneamente, soprattutto quando le urgenze finanziarie si accompagnano a problemi organizzativi. La distinzione fondamentale riguarda la stabilizzazione immediata e il recupero della competitività nel medio periodo: fermare il deterioramento è necessario, ma non garantisce da solo una ripresa duratura.

Fabio Splendori e Splendori & Partners: come lavora il team multidisciplinare

Le difficoltà di un'impresa raramente appartengono a un'unica funzione. Una decisione finanziaria può avere conseguenze commerciali, organizzative e legali; modificare un processo produttivo può richiedere nuove responsabilità e competenze. Per questo Splendori & Partners riunisce professionalità complementari nelle aree finanziaria, operativa, organizzativa, legale, commerciale e strategica. La composizione del team varia in base alle necessità dell'intervento. Fabio Splendori ne mantiene il coordinamento strategico, mentre i professionisti coinvolti lavorano sulle rispettive aree di competenza, confrontandosi con chi guida e gestisce quotidianamente l'azienda. Si consideri una società che abbia difficoltà a rispettare le scadenze finanziarie. Rinegoziare gli impegni può offrire tempo, ma se il problema deriva da margini insufficienti o processi inefficienti, occorre intervenire anche su quelle cause. Finanza, organizzazione e strategia devono quindi procedere in modo coordinato, con decisioni compatibili tra loro e con le risorse disponibili. L'affiancamento operativo permette inoltre di verificare come le scelte si traducano nella gestione quotidiana, apportando gli aggiustamenti necessari durante il percorso.

Quando il risanamento può dirsi concluso?

Il recupero della liquidità o il miglioramento dei margini rappresentano risultati importanti, ma non necessariamente sufficienti. Se le decisioni continuano a dipendere da un supporto esterno, oppure mancano strumenti adeguati per controllare l'andamento economico e finanziario, l'impresa potrebbe incontrare nuovamente le stesse difficoltà. Il percorso punta quindi anche a rafforzare competenze interne, responsabilità e capacità decisionale, affinché la proprietà e il management possano mantenere il controllo dopo la conclusione dell'intervento. Per Splendori & Partners, il risanamento comprende questa prospettiva: restituire all'impresa la capacità di affrontare autonomamente le proprie scelte e sostenere i risultati raggiunti. Le aziende che desiderano valutare la propria situazione possono richiedere, attraverso il sito ufficiale di Splendori & Partners, un primo confronto riservato con Fabio Splendori, finalizzato a comprendere se esistano condizioni concrete per avviare un percorso di risanamento aziendale.