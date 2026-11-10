Gianluigi Donnarumma ha ricevuto il premio "Costruiamo Gentilezza nello Sport". In occasione del suo matrimonio, il portiere della Nazionale ha invitato gli ospiti a sostituire i regali con una donazione a favore dei piccoli pazienti di un ospedale napoletano.

Il premio, nato nel 2022 dall'esempio del portiere Guglielmo Vicario (che accolse una famiglia fuggita dalla guerra) nasce da una idea di Gaia Simonetti ed è frutto della sinergia tra USSI Toscana del presidente Franco Morabito e l'Associazione Costruiamo Gentilezza di Luca Nardi.

A Donnarumma è stata consegnata da Gaia Simonetti responsabile del Premio per Ussi Toscana, la maglia ufficiale di Ambasciatore, disegnata dai bambini e dalle bambine, che sempre più spesso segnalano questi splendidi gesti.

Sul retro della maglia è impressa la storica frase di Nelson Mandela: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo".