"Bea a Colori": un anno straordinario di solidarietà, progetti e nuove speranze

La sera di mercoledì 11 novembre 2026 si è svolta la tradizionale cena benefica organizzata dall'Associazione no profit “Bea a Colori”. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a riunire amici, sostenitori e aziende accomunati dal desiderio di trasformare la solidarietà in gesti concreti.

Il 2026 è stato un anno straordinario per l'Associazione, che si avvia a concluderlo con quasi 90.000 euro destinati a progetti di solidarietà, offrendo sostegno a giovani, donne, bambini e famiglie in condizioni di fragilità, in Italia e all'estero.

Nata nel 2020 e ispirata dall'entusiasmo, dall'energia e dai colori che Bea metteva nella vita, l'Associazione continua a portare avanti la sua missione: sostenere e promuovere iniziative di utilità sociale, socioassistenziali, sociosanitarie e sanitarie, costruendo relazioni e collaborazioni con realtà che condividono gli stessi valori.

I progetti del 2026: dove la solidarietà diventa concreta

Salute e prevenzione: diffondere la cultura del primo soccorso

Nel corso del 2026 è proseguita l'attività del Centro di Formazione BLSD di Bea a Colori, con l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e diffondere competenze che, in situazioni di emergenza, possono fare la differenza.

Sono stati organizzati cinque corsi BLS-D, che hanno consentito di formare e certificare 45 volontari, oltre a due incontri di sensibilizzazione sulle manovre di primo soccorso, realizzati presso una scuola secondaria e il Comune di Trevignano.

Un impegno che conferma l'importanza della formazione come strumento di prevenzione e responsabilità collettiva, nella convinzione che sapere come intervenire tempestivamente possa contribuire a salvare una vita.

Sostegno psicologico: un aiuto per ritrovare fiducia nel futuro

Nel 2026 è stato rinnovato, in collaborazione con il Consultorio Anthera, il progetto delle “Sedute Sospese”, dedicato al sostegno psicologico dei giovani.

Quest'anno l'intero contributo è stato destinato a percorsi di terapia individuale, con l'obiettivo di rispondere in maniera ancora più mirata alle esigenze del territorio.

Il progetto ha consentito di aiutare 18 giovani tra i 16 e i 35 anni, offrendo a ciascuno la possibilità di accedere a un ciclo di 12 sedute psicologiche sostenute dall'Associazione. Un progetto che mette al centro l'ascolto e il benessere psicologico, nella convinzione che chiedere aiuto debba essere una possibilità accessibile a tutti.

Accanto alle donne e alle famiglie: dalla protezione alla riconquista dell'autonomia È proseguita anche nel 2026 la collaborazione con la Cooperativa Iside, attraverso il sostegno a un percorso di autonomia rivolto a una donna che ha subito violenza domestica.

Per il secondo anno, Bea a Colori ha contribuito a garantire la copertura delle spese di affitto dell'abitazione per 12 mesi, offrendo una base di stabilità da cui ripartire e costruire un futuro indipendente.

Un impegno che nasce dalla consapevolezza che uscire da una situazione di violenza significa anche poter contare su una casa, sulla sicurezza e sulla possibilità concreta di ricominciare. Sempre nell'ambito del sostegno alle persone più fragili, la donazione destinata a Salvamamme Italia ha consentito l'acquisto di un'autovettura che ogni giorno potrà portare aiuto, vicinanza e ascolto a famiglie in difficoltà, donne vittime di violenza e bambini malati.

Un mezzo che rappresenta molto più di uno strumento di trasporto: un modo per raggiungere chi ha bisogno, accorciare le distanze e far sentire la presenza di una comunità solidale. Notti Stellate: un sostegno concreto alle famiglie lontane da casa

Nell'ambito del progetto “Notti Stellate”, Bea a Colori ha continuato a offrire vicinanza e sostegno a famiglie costrette ad affrontare percorsi di cura lontano dal proprio Paese e dai propri affetti. Nel corso dell'anno, l'Associazione ha supportato una famiglia peruviana trasferitasi in Italia per consentire l'accesso alle cure ospedaliere e una famiglia rumena, il cui bambino, seguito dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, necessitava di controlli medici.

Un aiuto concreto che va oltre il sostegno materiale e che vuole offrire accoglienza, serenità e la consapevolezza di non essere soli in un momento di particolare fragilità.

In Burkina Faso: acqua, ambiente e nuove opportunità

Il 2026 ha visto Bea a Colori rinnovare il proprio impegno in Burkina Faso attraverso due importanti iniziative.

In collaborazione con la Onlus Emergenza Sorrisi, l'Associazione ha contribuito al Progetto Ombra, un'iniziativa che prevede la realizzazione della prima Foresta Ospedaliera a Sabou. Sono arrivati sul posto gli alberi destinati alla piantumazione e sono state avviate le operazioni per la messa a dimora di circa 100 alberi di specie autoctone, selezionate per la loro capacità di adattarsi al clima del Sahel.

Un progetto che unisce tutela dell'ambiente, salute e sostenibilità, con l'obiettivo di trasformare l'area ospedaliera in uno spazio più verde e accogliente per la comunità. Sempre in Burkina Faso, grazie alla collaborazione con l'Associazione WeAfrica, è stato realizzato il secondo pozzo d'acqua sostenuto da Bea a Colori.

Un risultato che porta con sé un'emozione difficile da raccontare, ma che si legge negli occhi e nei sorrisi dei bambini. Perché poter accedere all'acqua significa migliorare le condizioni di vita, tutelare la salute e offrire nuove opportunità a un'intera comunità.

In Brasile: prende forma il sogno di un nuovo asilo nido

Tra i progetti più ambiziosi del 2026 c'è la costruzione di un asilo nido a Salvador de Bahia, in Brasile, in collaborazione con l'Associazione dei residenti del Complesso Santa Luzia. Il progetto nasce per offrire ai bambini del territorio un ambiente sicuro e protetto in cui crescere e alle famiglie un sostegno concreto nella quotidianità.

Grazie alle donazioni raccolte, nel corso dell'anno sono iniziati i lavori ed è stato realizzato il rustico del primo piano.

Un primo importante traguardo che rende sempre più concreto un sogno: creare uno spazio dedicato all'infanzia, all'educazione e alla crescita, dove i bambini possano trovare accoglienza, attenzione e nuove opportunità per il futuro.

Il 2027: nuove sfide, lo stesso entusiasmo

I risultati raggiunti rappresentano un punto di partenza, non di arrivo. Anche nel 2027 Bea a Colori continuerà a investire in progetti capaci di generare un impatto concreto e duraturo.

Tra gli obiettivi del prossimo anno:

- Rinnovare il progetto delle Sedute Sospese, in collaborazione con il Consultorio Anthera, continuando a offrire percorsi di sostegno psicologico ai giovani.

- Proseguire la collaborazione con la Onlus Emergenza Sorrisi, sostenendo nuove iniziative a favore delle comunità più fragili.

- Essere al fianco di una nuova famiglia, con il supporto della Cooperativa Iside, contribuendo a costruire un percorso di protezione e autonomia.

- Sostenere il progetto “Taxi Clown va dove ti porta il cuore”, in collaborazione con l'Associazione Clownterapia Paciok, per portare sorrisi, leggerezza e momenti di serenità a chi affronta situazioni di difficoltà.

- Continuare la costruzione dell'asilo nido in Brasile, con l'obiettivo di completare l'intero primo piano della struttura.

Cinque impegni che raccontano la volontà di dare continuità a quanto costruito, senza smettere di guardare avanti.

Un grazie a chi continua a credere nei nostri colori

Dietro ogni progetto realizzato ci sono persone che hanno scelto di esserci. Volontari, amici, professionisti, aziende e sostenitori che, con generosità e fiducia, continuano a rendere possibile il lavoro dell'Associazione.

A tutti loro va il nostro ringraziamento più sincero.

Quasi 90.000 euro di solidarietà non sono soltanto un risultato economico. Sono percorsi di cura, case che diventano rifugi sicuri, acqua che arriva dove prima mancava, alberi che crescono e spazi che prendono forma per accogliere i bambini.

Ed è proprio questo lo spirito di Bea a Colori: continuare a trasformare il ricordo di Bea in opportunità per gli altri, portando un po' dei suoi colori dove ce n'è più bisogno.

Tra le aziende sostenitrici del progetto “Bea a Colori” un ringraziamento speciale va a: AGN/Novomatic, Alfa Elevatori, Cocif, Codere Italia, Cristaltec, Fedeso, Floriana, Gruppo Lottomatica, Giacobbe & Associati, Novasistemi Srl. L’allestimento floreale della serata è stato gentilmente offerto da SB Eventi Fioriti di Simona Bigioni.

Sostieni "Bea a Colori"

L'Associazione “BEA a colori – APS” è un ente no profit nato nel 2020 per volontà dei genitori di Beatrice e di un gruppo di amici. Tra i suoi soci annovera psicologi, medici, professionisti e

imprenditori. Per contribuire ai progetti futuri, è possibile effettuare una donazione:

SITO WEB: https://www.beaacolori.com/

IBAN DEDICATO: IT27Y0503403211000000011831