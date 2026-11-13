A Forum Retail 2026 i vincitori dei Retail Award 

A conclusione della 26ª edizione di Forum Retail , l’evento ideato e organizzata da iKN Italy , si è svolta la cerimonia di premiazione dei Retail Award 2026 , i riconoscimenti dedicati alle persone, alle aziende e ai progetti che si sono distinti per innovazione, visione strategica e capacità di generare valore nel settore retail.

Prima della consegna dei Retail Award, IKN Italy, forte della sua esperienza pluriennale nella formazione e informazione del middle management, ha assegnato quattro riconoscimenti ad honorem a professionisti e aziende che nell'arco dell'anno si sono distinti per Leadership e Innovazione, celebrando e valorizzando il loro contributo all'evoluzione del settore retail.

Best Leader in Retail 2026

Vincitore: Tommaso Mazzanti – CEO & Founder di All'Antico Vinaio



Il riconoscimento è stato assegnato per aver trasformato una bottega di famiglia nel cuore di Firenze in un brand internazionale, con oltre 60 punti vendita in 7 Paesi e più di 80 milioni di euro di fatturato nel 2025. Con All'Antico Vinaio, Mazzanti ha portato la tradizione della schiacciata toscana nel mondo, costruendo un format replicabile, un brand dall’identità fortissima e una community di appassionati senza eguali. Una visione imprenditoriale in continua evoluzione, con nuovi format come Gluten Free e Casa AV, nuove aperture internazionali e il suo primo piano di franchising in Italia. E una grande attenzione alle persone, con iniziative di welfare pensate per sostenere i collaboratori. Una leadership fatta di autenticità, passione per il prodotto e capacità di comunicare in modo diretto, che dimostra come la tradizione possa diventare un motore di crescita e innovazione.

Best Young Talent in Retail 2026

Vincitore: Mauro Bruner – Marketing Manager di Liu Jo Luxury e Blumarine

Il premio riconosce la visione, la creatività e la maturità strategica con cui guida il marketing di Liu Jo Luxury e Blumarine Jewelry. Ha contribuito al consolidamento di Liu Jo Luxury nel mercato italiano e internazionale della gioielleria e dell'orologeria e allo sviluppo del progetto Blumarine Jewelry, con particolare attenzione alla valorizzazione dei punti vendita, all'esperienza d'acquisto e al sostegno del sell-out.

Tra i progetti più significativi del 2026, lo sviluppo di nuovi format di retail experience, come Pick & Move e Boutique POD. Un giovane professionista capace di coniugare visione strategica, sensibilità per il prodotto e capacità di execution, contribuendo all'evoluzione del retail contemporaneo.

Best Retail Company 2026 – Beauty

Vincitore: KIKO Milano

Il riconoscimento è stato assegnato a KIKO Milano per aver reso il make-up di qualità accessibile a tutti, costruendo un brand italiano capace di affermarsi a livello internazionale.

Con una rete di negozi monomarca presente in 80 Paesi, un e-commerce integrato e un’offerta che si rinnova continuamente sempre al passo con gli ultimi trend, KIKO ha saputo coniugare creatività, velocità e attenzione al cliente, offrendo un’esperienza riconoscibile in store come online. Un brand disruptor nel beauty, proprio come Madonna, global ambassador e pop icon protagonista della sua campagna di comunicazione. Un modello di retail verticale e di global beauty brand che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy.

Best Retail Company 2026 – GDO

Vincitore: CRAI Secom

CRAI è stata premiata per il suo ruolo di riferimento nella distribuzione di prossimità e per la capacità di coniugare crescita, innovazione e radicamento territoriale. Con 1.715 punti vendita in 1.160 Comuni italiani e una comunità di 1.176 imprenditori, CRAI ha fatto del negozio di vicinato un luogo di servizio, relazione e presidio sociale. Oltre 3.300 prodotti a marchio valorizzano la qualità, la convenienza e le eccellenze agroalimentari italiane, sostenendo le filiere del territorio. Con il percorso strategico CraiFutura e nuovi format pensati per i ritmi quotidiani delle persone, CRAI continua a innovare il proprio modello, rafforzando come Società Benefit il suo impegno sociale e ambientale. Un esempio di come la distribuzione moderna possa crescere generando valore condiviso e restando vicina alle persone e ai territori.

La cerimonia è proseguita con la consegna dei Retail Award, l'evento nell'evento che celebra l'innovazione e l'eccellenza nel settore retail. Rivolti alle aziende e a tutti i protagonisti dell'ecosistema che stanno rivoluzionando il panorama della distribuzione, gli Award riconoscono e premiano i progetti più innovativi che si distinguono per la loro capacità di generare impatti strategici significativi.

A selezionare i vincitori delle sette categorie in gara è stata una giuria composta da 23 giudici e 7 Ambassador, tutti professionisti del settore retail.

Best Marketing Campaign

Vincitore: IKEA

IKEA è stata premiata per aver trasformato un oggetto da 75 centesimi in un’icona di stile. Con “Belli organizzati”, IKEA ha celebrato i 30 anni della borsa FRAKTA partendo da una ricerca sui mille modi in cui gli italiani la usano ogni giorno, e li ha affidati all’obiettivo del fotografo Salvatore Matarazzo, che li ha trasformati in immagini dal taglio fashion. Social, PR, influencer e negozi hanno raccontato un’unica storia coerente, con risultati concreti: 117 uscite stampa in 16 Paesi, il 4% di clienti in più in negozio e ricavi FRAKTA in crescita fino a +102% per la versione frigo. Un esempio di come un brand globale possa costruire una connessione autentica e vicina alle persone, partendo dalla loro vita di tutti i giorni

Best Loyalty Program

Vincitore: VERALAB

Per aver sviluppato con Verabilia un programma di loyalty pienamente coerente con l’identità del brand, capace di superare il concetto tradizionale di fidelizzazione. Grazie a meccaniche avanzate di gamification, questo progetto premia non soltanto l’acquisto, ma anche la partecipazione attiva alla community: un modello evoluto di behavioral loyalty, particolarmente innovativo nel panorama italiano. Per il livello di innovazione, la rilevanza strategica per il business e la piena aderenza alla categoria, la giuria riconosce in Verabilia il progetto che meglio rappresenta il futuro della loyalty nel retail italiano.

Best ESG & Sustainability Project

Vincitore: Konvergence (Alkemy Group) con Gruppo Romano e Worldcoo

Il premio è stato assegnato per aver dimostrato come la collaborazione tra retailer, partner tecnologici e terzo settore possa generare valore concreto per le persone e per il territorio. Con l’arrotondamento solidale, Konvergence (Alkemy Group), Gruppo Romano e Worldcoo hanno trasformato il pagamento in cassa in un gesto di partecipazione: pagando con carta, il cliente può arrotondare la spesa e donare i centesimi a un progetto sociale. Il progetto ha raccolto oltre 600.000 micro-donazioni e più di 170.000 euro, finanziando sei progetti sociali. Solo con il progetto Piccoli Battiti, oltre 3.000 bambini hanno potuto fare uno screening cardiologico. Un esempio virtuoso di responsabilità d’impresa che mette tecnologia e innovazione al servizio della sostenibilità.

Best AI Application & Automation Project

Vincitore: Sensei con Esselunga

Per aver portato l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza in negozio. Nel punto vendita LaEsse di Milano Repubblica, Sensei ed Esselunga hanno creato un supermercato di quartiere semi-autonomo: si entra liberamente, senza app né varchi, si fa la spesa come sempre e, grazie a oltre mille telecamere intelligenti e altrettanti scaffali smart, il carrello si compone da solo. In cassa basta confermare e pagare, con un passaggio in media più rapido del 30%. E tutto questo con oltre 4.400 referenze, compresi freschi e prodotti a peso variabile. Nel primo semestre 2026 il negozio ha accolto 339.000 visitatori, con transazioni in crescita del 23% da un trimestre all’altro. Un esempio concreto di come automazione e AI possano semplificare la spesa, ottimizzare i processi e mettere la tecnologia al servizio delle persone.

Best Startup

Vincitore: Women in Nature

Il riconoscimento è stato assegnato per aver portato nel retail un’idea nuova, capace di unire innovazione e visione. Women in Nature è la prima piattaforma di esperienze outdoor e benessere pensata per le donne: trekking, arrampicata, yoga e cammini in piccoli gruppi, guidati da professioniste certificate. Nasce da un dato semplice: quasi una donna su tre rinuncia a stare all’aria aperta perché non sa con chi andare. Alle donne offre esperienze sicure e vicine a casa; alle guide, un unico strumento per farsi trovare, gestire prenotazioni e pagamenti e lavorare con continuità. Lanciata da poco, conta già 160 professioniste e 90 esperienze, e può contare su una community di 63.000 donne costruita in otto anni. Una startup che non solo innova, ma apre nuove strade per tutto il settore.

Best Phygital & Store Experience Project

Vincitore: Unieuro

Unieuro è stata premiata per aver ridefinito il punto vendita come uno spazio in cui fisico e digitale si fondono in un’unica esperienza. Con il nuovo format “Stesso Cuore, Nuovo Ritmo”, inaugurato a Lissone, Unieuro ha ripensato il negozio partendo dall’ascolto di oltre 17.000 clienti. Al centro c’è il Client Hub, un unico spazio per servizi e consulenza; i reparti sono organizzati intorno ai momenti di vita delle persone; e i clienti trovano uno dei primi assistenti di intelligenza artificiale in un negozio di elettronica in Europa, che risponde, confronta i prodotti e lascia al personale più tempo per la consulenza. I risultati sono arrivati subito: crescita a doppia cifra di ingressi, fatturato e servizi, e il format è già arrivato anche a Milano. Un benchmark per il futuro dello store fisico.

Best Retail Media Project

Vincitore: Selex Media

Il premio è stato assegnato per aver costruito un progetto di Retail Media capace di generare valore per l’insegna e per i brand partner. In soli 15 mesi, Selex Media ha messo in rete punti vendita, schermi digitali, radio in store, siti, app e CRM del primo gruppo della distribuzione italiana, coinvolgendo oltre 40 inserzionisti in più di 70 campagne, quasi tutte omnicanale. E i risultati si misurano sugli scaffali: l’80% delle campagne ha generato un aumento delle vendite, tre su quattro hanno fatto crescere la quota di mercato del brand, e molti clienti nuovi e riattivati sono tornati a riacquistare il prodotto nelle settimane successive. Selex Media ha dimostrato come dati, tecnologia e punti di contatto fisici e digitali possano lavorare insieme in una strategia integrata. Un esempio eccellente di come il retail media possa generare valore reale per brand e retailer.

Per informazioni: https://ikn.it/forum-retail/