“Mi sono fatta menare”: a Riano un incontro tra testimonianze, rinascita e strumenti di tutela

Dalla testimonianza diretta alla rinascita: il libro di Cristina Fidanza diventa lo spunto per una serata di sensibilizzazione, musica e informazione sugli strumenti di tutela dedicati alle donne
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 16.11.2026, 12:53

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Riano organizza un pomeriggio di confronto e sensibilizzazione a partire dalla presentazione del libro “Mi sono fatta menare” di Cristina Fidanza.

Un’opera che attraversa il dolore degli abusi fino al percorso di rinascita, trasformandosi nello spunto per un dialogo aperto e concreto su come riconoscere i segnali della violenza, a chi rivolgersi e quali reti di protezione siano attive sul territorio.

Le protagoniste del dibattito

Accanto all'autrice interverranno esperte del settore legale, sanitario e dell'accoglienza per offrire una panoramica completa sugli strumenti di tutela:

  • Cristina Fidanza, autrice del libro
  • Simona Biffignandi, operatrice antiviolenza – Sportello Riano (Associazione Ponte Donna)
  • Veronica Laura Ferrari De Stefano, Primo Dirigente Medico – Polizia di Stato
  • Virginia Mangiavacchi, avvocato e fondatrice dell'omonimo studio legale

L'incontro sarà moderato da Alessandra Giancola, Consigliera delegata alle Pari Opportunità, e arricchito dagli intermezzi musicali di Gian Nicola Belcastro e Marina Rosati.

Info utili per partecipare

  • Quando: Mercoledì 25 novembre 2026, ore 18:00
  • Dove: Sala Consiliare “Giovannucci e Antonini”, Largo G. Falcone e P. Borsellino 1 (Riano, RM)
  • Promotori: Comune di Riano, con il patrocinio del Parco di Veio e di Riano Imprese Riunite

Tutte le news
Altre Notizie
Non ho trovato Dio nella vita, ma nel calcio sì, lo trovo spesso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS