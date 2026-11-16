“Mi sono fatta menare”: a Riano un incontro tra testimonianze, rinascita e strumenti di tutela
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Riano organizza un pomeriggio di confronto e sensibilizzazione a partire dalla presentazione del libro “Mi sono fatta menare” di Cristina Fidanza.
Un’opera che attraversa il dolore degli abusi fino al percorso di rinascita, trasformandosi nello spunto per un dialogo aperto e concreto su come riconoscere i segnali della violenza, a chi rivolgersi e quali reti di protezione siano attive sul territorio.
Le protagoniste del dibattito
Accanto all'autrice interverranno esperte del settore legale, sanitario e dell'accoglienza per offrire una panoramica completa sugli strumenti di tutela:
- Cristina Fidanza, autrice del libro
- Simona Biffignandi, operatrice antiviolenza – Sportello Riano (Associazione Ponte Donna)
- Veronica Laura Ferrari De Stefano, Primo Dirigente Medico – Polizia di Stato
- Virginia Mangiavacchi, avvocato e fondatrice dell'omonimo studio legale
L'incontro sarà moderato da Alessandra Giancola, Consigliera delegata alle Pari Opportunità, e arricchito dagli intermezzi musicali di Gian Nicola Belcastro e Marina Rosati.
Info utili per partecipare
- Quando: Mercoledì 25 novembre 2026, ore 18:00
- Dove: Sala Consiliare “Giovannucci e Antonini”, Largo G. Falcone e P. Borsellino 1 (Riano, RM)
- Promotori: Comune di Riano, con il patrocinio del Parco di Veio e di Riano Imprese Riunite
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