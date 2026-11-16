“Mi sono fatta menare”: a Riano un incontro tra testimonianze, rinascita e strumenti di tutela

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne , il Comune di Riano organizza un pomeriggio di confronto e sensibilizzazione a partire dalla presentazione del libro “Mi sono fatta menare” di Cristina Fidanza .

Un’opera che attraversa il dolore degli abusi fino al percorso di rinascita, trasformandosi nello spunto per un dialogo aperto e concreto su come riconoscere i segnali della violenza, a chi rivolgersi e quali reti di protezione siano attive sul territorio.

Le protagoniste del dibattito

Accanto all'autrice interverranno esperte del settore legale, sanitario e dell'accoglienza per offrire una panoramica completa sugli strumenti di tutela:

Cristina Fidanza , autrice del libro

, autrice del libro Simona Biffignandi , operatrice antiviolenza – Sportello Riano (Associazione Ponte Donna)

, operatrice antiviolenza – Sportello Riano (Associazione Ponte Donna) Veronica Laura Ferrari De Stefano , Primo Dirigente Medico – Polizia di Stato

, Primo Dirigente Medico – Polizia di Stato Virginia Mangiavacchi, avvocato e fondatrice dell'omonimo studio legale

L'incontro sarà moderato da Alessandra Giancola, Consigliera delegata alle Pari Opportunità, e arricchito dagli intermezzi musicali di Gian Nicola Belcastro e Marina Rosati.

Info utili per partecipare