Un’impresa propria, senza dover costruire ogni competenza da soli. È la proposta con cui Marangi Compro Oro si rivolge agli aspiranti affiliati di tutta Italia. Il progetto di franchising mette a disposizione formazione, procedure e assistenza per avviare un punto vendita nel settore dei preziosi. La base è un’esperienza concreta: il marchio fondato da Marco Marangi opera dal 2007 e ha sviluppato sei negozi a Roma. Da questa attività nasce il progetto di portare il metodo oltre la Capitale, coinvolgendo imprenditori interessati a costruire una presenza nelle proprie città. L’ambizione è sviluppare una rete in cui l’iniziativa del singolo trovi un’organizzazione di riferimento e un’identità condivisa. «Dal 2007 compriamo oro. Da oggi, costruiamo imprenditori.» È la frase con cui Marco Marangi sintetizza la nuova fase del marchio: non limitarsi ad aprire negozi , ma formare persone capaci di gestire la propria attività, con competenze, strumenti e responsabilità imprenditoriali. Il progetto punta a creare una rete di titolari autonomi, sostenuti da un metodo di lavoro condiviso.

1. L’esperienza di chi il negozio lo gestisce ogni giorno

Il valore di un’affiliazione si misura anche nella qualità delle risposte che offre alle domande di un futuro imprenditore. Come si valuta un prezioso? Quali verifiche precedono un acquisto? Come si organizza il lavoro degli operatori? E come si spiega una proposta economica a un cliente che, magari, sta vendendo un oggetto di famiglia? Nella storia di Marangi, la risposta passa dal lavoro al banco: personale preparato, pesatura a vista e criteri di valutazione spiegati al cliente. Sono pratiche attraverso le quali il marchio ha costruito la propria identità. Il franchising nasce per trasferire quell’impostazione a chi entra nel progetto, dando continuità al metodo anche quando cambiano la città e il titolare del negozio. Il nome sull’insegna è quello del fondatore. Una scelta che rende riconoscibile chi guida il marchio e lega la sua reputazione al lavoro svolto nei punti vendita. Per un candidato, conoscere questa origine significa poter valutare un interlocutore e un’esperienza operativa, oltre alla proposta commerciale.

2. Che cosa porta Marangi nella nuova impresa

Il programma comprende formazione, manuali, procedure e strumenti gestionali, con supporto nelle fasi di avviamento: dalla valutazione del locale all’allestimento, fino alla preparazione degli operatori. Le competenze da acquisire riguardano la valutazione dei metalli, la gestione degli acquisti e l’organizzazione delle operazioni, con attenzione agli obblighi del settore. Il vantaggio proposto è poter partire da conoscenze già organizzate, invece di dover definire ogni passaggio autonomamente. Una formazione utile non si limita a spiegare che cosa fare: aiuta a comprendere perché un controllo è necessario e come inserirlo nel lavoro quotidiano. È questa comprensione a trasformare una procedura scritta in una competenza dell’imprenditore. Alla preparazione tecnica si affianca la comunicazione: immagine coordinata, materiali e presenza digitale locale. Le attività vengono definite in base al territorio, ai servizi inclusi e ai budget concordati. L’obiettivo è presentare il negozio con un’identità coerente, dal primo contatto online all’incontro con il cliente.

3. Titolari della propria attività, parte di un progetto comune

Entrare nel franchising significa assumere un ruolo imprenditoriale, non diventare il dipendente di una catena. L’affiliato mantiene l’autonomia della propria impresa e ne gestisce l’attività, rispettando gli standard e gli impegni contrattuali. Alla struttura centrale spetta definire il metodo comune e supportarne l’applicazione. È un equilibrio tra iniziativa personale e organizzazione condivisa: il titolare porta la conoscenza del territorio, la capacità di relazione e il proprio impegno; il marchio mette a disposizione esperienza, identità e supporto. I risultati restano legati alla qualità della gestione, ai costi e alle condizioni del mercato: il valore della rete sta negli strumenti offerti, non nella promessa di un guadagno automatico.

4. Marangi Restart: una nuova prospettiva per chi ha già un negozio

Il progetto nazionale non riguarda soltanto le nuove aperture. Con Marangi Restart, anche i titolari di compro oro esistenti possono valutare l’ingresso nella rete, mantenendo la proprietà della propria impresa e adottando il marchio e gli standard condivisi. Il punto di partenza è ciò che l’imprenditore ha già costruito. Prima di definire la conversione vengono esaminati locale, arredi, attrezzature, organizzazione e presenza digitale, per distinguere ciò che può essere mantenuto dagli interventi necessari. Le condizioni vengono formulate attraverso una proposta dedicata. Per chi conosce già il mestiere, il confronto si sposta quindi su un’altra domanda: come valorizzare il proprio lavoro con un’identità commerciale e un’organizzazione di rete? Restart nasce per esplorare questa possibilità, senza considerare l’esperienza del titolare qualcosa da sostituire.

5. Dalla propria città, il primo passo per candidarsi

Non è indispensabile avere già lavorato nell’oro. La valutazione considera profilo, disponibilità alla formazione, risorse e territorio proposto. Il confronto serve a verificare la compatibilità del progetto con il modello Marangi, prima di procedere agli accordi e alla preparazione dell’apertura. Per presentarsi, basta partire da una domanda concreta: in quale città si vorrebbe costruire la propria attività, e con quale progetto? Il primo contatto permette di approfondire il modello e le condizioni di affiliazione. La candidatura è gratuita e senza impegno; non comporta l’ingresso automatico nella rete.

Il prossimo punto vendita Marangi potrebbe nascere nella tua città. Scopri il progetto, racconta la tua idea e richiedi un confronto sull’affiliazione.

Informazioni e candidature: pagina Franchising del sito Marangi Compro Oro oppure numero verde 800.97.31.11.