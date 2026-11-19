È disponibile su tutte le piattaforme digitali "dieci/70", il nuovo progetto discografico di Luigi Turinese, un lavoro che celebra due traguardi fondamentali del suo percorso artistico e personale: i dieci anni dall'inizio della sua avventura discografica, inaugurata nel 2016 con “Ballate di un'altra estate” (2016) e proseguita con il concept album “Passaggi. Il Volo di Mangialardi” (2022); e i suoi settant'anni d'anagrafe.

Il progetto prende forma da una lunga maturazione in cui confluiscono le diverse anime del suo percorso professionale di medico, psicoanalista, scrittore e cantautore. Come racconta lo stesso autore, ci sono voluti settant'anni per armonizzarle e accorgersi che si tratta in realtà di “un'unica anima, polifonica e policroma”. Proprio da questa consapevolezza nasce quello che Luigi Turinese definisce un "disco patchwork". In “Ballate di un'altra estate” le tracce degli anni '70 riflettono i canoni e gli stilemi del cantautorato di quell'epoca, mentre oggi l'artista propone una scrittura musicalmente più complessa in cui il versante poetico, nutrito e arricchito dalle esperienze vissute, continua a custodire intatta la sua preziosa coerenza stilistica. Questa ricchezza espressiva si svela attraverso inediti come “L'uomo della pioggia”, “Ta’wil”, “Stati di presenza”, che dialogano con grandi classici intramontabili come “Reginella” e “Una città per cantare”, tutti reinterpretati attraverso uno stile profondamente personale.

La produzione artistica è di Simone Turinese, polistrumentista e chitarrista egregio i cui arrangiamenti rispecchiano in pieno nei suoni e nei timbri la volontà dell’autore, accompagnato in questa nuova avventura dalla sua storica band, composta da Adriano Piccioni (chitarre), Francesco Cognetti (basso), Stefano Iacone (batteria) e Fabrizio Sellan (tastiere), cui si affiancano musicisti residenti a Tenerife, dove l’artista registra i suoi lavori. Con “dieci/70”, Luigi Turinese firma un’opera generosa e matura, in cui la meticolosa cura della parola e un’accurata ricerca sonora si intrecciano per dare vita a una musica autentica e profonda.

BRANI:

1) Poca voglia di fare il soldato

2) Stati di Presenza

3) Reginella

4) Una vita che scappa

5) L’uomo della pioggia

6) Edoardo

7) Ballata di un uomo solo

8) Ta’Wil

9) Una città per cantare

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