La Polizia di Stato presenta alla Biennale di Venezia il nono volume della graphic novel dedicata al Commissario Mascherpa sul traffico illecito di opere d’arte. È stato presentato, presso la Biblioteca della Biennale di Venezia il volume Inganno ad arte, nono episodio della graphic novel con protagonista il Commissario Mascherpa, personaggio nato dal progetto editoriale di Poliziamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato. L’incontro si è svolto nell’ambito delle attività dell’Archivio Storico - Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia.

La scelta di Venezia assume un significato particolare nella trama, che conduce il protagonista nella città lagunare al termine di un’indagine sul traffico illecito di opere d’arte e sulla contraffazione, fino a un inseguimento tra i canali. Un racconto che intreccia investigazione, tutela del patrimonio culturale e contrasto alla criminalità organizzata, portando al centro dell’attenzione il ruolo delle istituzioni.

All’incontro, moderato dalla giornalista Micaela Faggiani, sono intervenuti Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia, Antonio Sbordone, Questore di Venezia e Sara Fascina, Dirigente delegato del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato editore de Il Commissario Mascherpa. Il Progetto è stato illustrato da Annalisa Bucchieri, Direttrice di Poliziamoderna e ideatrice della graphic novel. Con loro anche Luca Scornaienchi, sceneggiatore della serie Il Commissario Mascherpa, Daniele Bigliardo, disegnatore della serie e storico collaboratore della scuderia Bonelli, Giulia Napoli, Primo dirigente della Polizia di Sato in servizio Polizia Scientifica, che illustrerà le tecnologie e le apparecchiature impiegate nelle indagini per individuare le opere contraffatte, il Commissario Capo Rocco Santo Mundo, Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Venezia.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche gli studenti e le studentesse dei corsi di Storia dell’illustrazione e del fumetto e di Elementi di comunicazione giornalistica dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, è stato anche un’occasione per approfondire il valore della graphic novel come strumento di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, in particolare tra le giovani generazioni. Accanto all’indagine sul traffico illecito di opere d’arte, Inganno ad arte affronta infatti il bullismo e il cyberbullismo attraverso la vicenda di Chiara, una studentessa vittima di prevaricazioni a causa della propria condizione fisica e del sostegno della compagna di scuola Piera.

Sceneggiato da Luca Scornaienchi e disegnato da Daniele Bigliardo, il volume si apre con la prefazione del Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e l’introduzione dell’atleta paralimpica delle Fiamme Oro Bebe Vio. A questo proposito Bebe è protagonista della storia a latere che da sempre accompagna l’uscita della vicenda principale del Commissario Mascherpa: di solito è la sezione dedicata ai reati della rete e in questo caso si parlerà di bullismo e cyberbullismo di cui una ragazza viene fatta oggetto in una scuola di Diamante. La Polizia di Stato dissuaderà il gruppo di ragazzi identificati come “bulli” e l’istituto scolastico organizzerà un incontro con Bebe Vio che partendo dalla sua vicenda personale raccontando come sia più utile e virtuoso azzerare e non alimentare le differenze e le distanze, spingerà quegli stessi ragazzi al pentimento.

Come per i precedenti volumi della serie, i proventi della vendita, al prezzo di 12 euro, saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio, promosso dal Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato a sostegno delle famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie gravi e degenerative.