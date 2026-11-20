Sono state presentate questa mattina al Ristorante Rino Fior le novità de "Il Fiore d'inverno" il tradizionale premio castellano che sarà consegnato il prossimo 23 novembre al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.La 27^ edizione del Premio ideato e promosso da Egidio Fior e Pietro Gallonetto vedrà sfilare ancora una volta le eccellenze della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, del Giornalismo e dell'Enogastronomia in una serata assolutamente imperdibile. Nel corso del vernissage, alla presenza di alcuni dei Componenti del Comitato d'onore come Walter Brunello, Presidente di Radici Venete APS, e Beppe Gioia, giornalista ed ex Direttore del TGR Veneto, è stata presentata l'organizzazione dell'evento che, anche quest'anno, sarà a cura dello staff dell'Art Voice Academy del Maestro Diego Basso.Alla presentazione dell'evento sono intervenuti anche l'Assessore allo Sport di Castelfranco Veneto, Cristian Antonello e la Presidentessa della Pro Loco, Barbara Grassi.

LE 12 NOMINATION - Lunedì 23 novembre la conduzione de "Il Fiore d'Inverno" sarà affidata all'ex direttore di Raisport, Jacopo Volpi a cui si accompagnerà la presenza sul palco di Valentina Campagnaro e di Miss Italia, Sarah Rizea, nelle vesti di Madrina del Premio.Le nomination decise dal Comitato d'Onore de "Il Fiore d'Inverno" porteranno alla consegna dell'ambito premio alle personalità che più si sono distinte nel corso del 2026 a partire dallo chef Emanuele Scarello e dal giornalista Gioacchino Bonsignore, che verranno insigniti del Premio Radicchio d'oro per l'enogastronomia.A Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport, alla giovane ciclista, due volte Campionessa Europea su strada, Azzurra Ballan e al triplista Andy Diaz Hernandez, bronzo olimpico a Parigi 2024, campione europeo e due volte campione del mondo indoor, andrà il Premio per lo Sport.Il premio per la cultura vedrà salire sul palco del Teatro Accademico il giornalista, Direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno mentre la sesta edizione del Premio Luigi Agnolin andrà all'arbitro Luca Zufferli.Il Premio DOP alla Trevigianità del Consorzio Casatella Trevigiana DOP sarà consegnato a Riccardo Donadon, imprenditore e fondatore di H-Farm.Per le segnalazioni dalla terra veneta il premio verrà assegnato a Giada Valenti; tra le segnalazioni dalla Marca gioiosa, invece, il riconoscimento per lo sport andrà al calciatore del Milan Yunus Dimoara Musah, statunitense cresciuto nelle giovanili dell'Uc Giorgione, e, per l'imprenditoria, saranno consegnati a Lorenzo Palla e Francesco Redi. Ai premiati selezionati verrà consegnato un riconoscimento speciale realizzato dal Maestro Marco Varisco che richiama l'albero della vita. Anche quest'anno Il Fiore d'Inverno, sarà trasmesso in TV: venerdì 27 novembre, infatti, a partire dalle ore 21.05 sarà possibile rivivere le emozioni e le suggestioni del premio castellano sulle frequenze di Telechiara (Canale 17 DT in Veneto, Canale 18 a Trento, Bolzano e in Friuli Venezia Giulia).



LE DICHIARAZIONI - "Il Fiore d'Inverno è un evento che in questi anni ha assunto un grande prestigio e che vuole continuare a crescere. Anche per il 2026 potremo vantare la presenza dei grandi personaggi del mondo della cultura, dell'enogastronomia e dello sport che saranno uniti dal filo conduttore del territorio e diventeranno gli ambasciatori del nostro premio e di tutte le eccellenze che lo sostengono" ha spiegato Pietro Gallonetto.

Grande attenzione sarà rivolta, come vuole la tradizione, anche alla cena di gala per la quale lo staff coordinato da Egidio Fior presenterà una grande novità: "Abbiamo elaborato, grazie alla collaborazione con alcuni colleghi stellati, un piatto speciale in onore del Fiore d'Inverno che sarà servito come piatto di mezzo nel corso della cena di gala" ha sottolineato il Presidente del Premio, titolare del Ristorante Rino Fior. "Voglio ringraziare sin d'ora tutti gli sponsor, gli enti e tutti coloro che collaborano per la buona riuscita di questo evento che è diventato nel tempo un punto di riferimento per tutto il territorio".

Entusiasta delle novità presentate da Il Fiore d'Inverno per il prossimo 23 novembre, anche l'Assessore allo Sport di Castelfranco Veneto, Cristian Antonello: "Il Fiore d'Inverno in questi 27 anni ha rappresentato una grande vetrina ed un evento che non può mancare nel nostro tabellone. Sarà l'occasione per far conoscere la bellezza e la storia della nostra città con la calorosa accoglienza che da sempre ci contraddistingue".

A dare l'appuntamento in teatro al grande pubblico che da sempre fa da cornice a questo evento è stato il Maestro Diego Basso: "Anche quest'anno torneremo a proporre un evento in grado di richiamare sul palco del Teatro Accademico con dei momenti dedicati ai personaggi che verranno premiati per portare alla platea un messaggio forte capace di unire la passione per lo sport, lo spettacolo e l'intensità del dibattito. Sarà una serata da non perdere".

IL COMITATO D'ONORE DE "IL FIORE D'INVERNO":

DIEGO BASSO - Maestro Direttore d'orchestra

PAOLO BRINIS - Giornalista Mediaset

WALTER BRUNELLO - Presidente Radici Venete APS

RUGGIERO CAPODIVENTO - Generale C.C.

LUCA DE CARLO - Senatore

EGIDIO FIOR - Presidente del premio, Ristoratore

PIETRO GALLONETTO - Libero professionista, organizzatore del Premio

MARIA WANJERA GHIMENTON, Sindaco di Castelfranco Veneto

LUCA GIALANELLA - Giornalista, Vice-Capo Redattore Gazzetta dello Sport

BEPPE GIOIA - Giornalista

STEFANO MARCON - Consigliere Regionale del Veneto

RENATO MASON - Segretario CGIA di Mestre

MAURIZIO PANIZ - Avvocato

LEOPOLDO PASSAZI - Commercialista

GIANCARLO SARAN, Medico-Gourmet

PIERAUGUSTO STAGI - Giornalista, Direttore Tuttobici e Tuttobiciweb



ELENCO DEI PREMIATI 2026:

Segnalazioni dalla Terra Veneta, per la musica: GIADA VALENTI

Segnalazioni dalla Marca Gioiosa, per l'imprenditoria: LORENZO PALLA e FRANCESCO REDI

Segnalazioni dalla Marca Gioiosa, per lo sport: YUNUS DIMOARA MUSAH

Premio Sport/Emergenti: AZZURRA BALLAN

Premio Sport/Atletica: ANDY DIAZ HERNANDEZ

Premio Sport/Dirigente: PAOLO BELLINO

Premio Cultura: TOMMASO CERNO

6^ edizione Premio Luigi Agnolin: LUCA ZUFFERLI

Premio Radicchio d'oro, per l'enogastronomia: EMANUELE SCARELLO

Premio Radicchio d'oro, per l'enogastronomia: GIOACCHINO BONSIGNORE

Premio DOP alla Trevigianità,

a cura del Consorzio Casatella Trevigiana DOP: RICCARDO DONADON