Progettato da Renzo Piano e inaugurato il 7 dicembre 2007, Vulcano Buono è da sempre un’icona di architettura . Piano lo aveva immaginato come un’agorà contemporanea: un grande vuoto al centro, per incontrarsi e stare insieme. Dal 2023, sotto la guida dell’AD Francesco Furino, è diventato questo e tanto altro. Oggi è concepito da tutti come “un Family Destination”, un luogo da vivere ogni giorno e non soltanto da attraversare con le buste dello shopping.

A raccontarlo è la ridistribuzione dei suoi ampi spazi: un hotel da 143 camere ad insegna Voco, un centro benessere di 2.000 mq, un business center di 1.500 mq, il cinema, l’arena eventi con il playground gratuito. E poi l’offerta intergenerazionale e multisensoriale di Game Orbit, inaugurato a maggio 2026, con bowling e realtà virtuale cui si aggiungeranno questo mese un playground a tema spaziale e un trampoline park con climbing area per una superficie totale di 7.000mq

Il segnale più chiaro del cambio di passo arriva dalle vetrine. Dal 2023 Vulcano Buono ha ridisegnato il proprio tenant mix, convincendo marchi come Mango, Adidas, Swarovski, JYSK, Rinascimento, Skechers, JD Sports, La Piadineria, KFC, Supermercati Piccolo a scommettere su Nola. Oggi le insegne sono oltre 150 e l’occupancy tocca il 99%: un pieno che, nel mondo dei centri commerciali, vale più di qualsiasi slogan. Moda, sport, food e lifestyle compongono un mosaico pensato per intercettare nuove abitudini di consumo e dare a ogni visitatore una ragione in più per tornare.

I risultati parlano da soli. Oltre alla già citata occupancy, il footfall segna +60% sul 2023 e +20% sul 2025, il fatturato aggregato supera i 150 milioni di euro: +40% rispetto al 2022. Nel 2025 i visitatori sono stati 5,2 milioni e il tempo medio di permanenza è cresciuto del 50%. Ad agosto 2026 gli ingressi hanno superato quota 650mila in un solo mese, con un fatturato superiore a €15ML.

«Abbiamo costruito fiducia con brand e investitori, accelerando concretamente il riposizionamento. La nostra visione strategica guarda lontano: fare del Vulcano Buono una destinazione innovativa capace di evolvere con le persone, le esperienze e i trend di mercato», afferma Furino. L’obiettivo per il 2026 è superare i 6 milioni di visitatori, mentre un’analisi certificata da EY stima un ulteriore +30% di presenze e fatturato nei prossimi cinque anni.

Tante anche le novità previste per i visitatori in questo Natale 2026: i “Racconti di Natale” regalano l’esperienza di un viaggio attraverso quattro mondi: il Polar Express, il Grinch, gli omini di marzapane e il regno di Babbo Natale con i suoi elfi, tra laboratori creativi, spettacoli dal vivo e incontri con i personaggi. Per le famiglie è un’esperienza immersiva tra spettacolo, gioco e meraviglia: il genere di Natale che si porta a casa come un ricordo.