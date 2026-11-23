Potrebbe essere un vecchio anello che non si indossa più. Oppure una collana rimasta in fondo ad un cassetto. O ancora un orologio di lusso ricevuto in regalo e mai utilizzato. Stiamo parlando di oggetti che spesso conserviamo senza sapere davvero quanto possano valere. Se la curiosità è tanta, è altrettanto facile scoprirlo: basta recarsi a Milano o a Torino nei negozi Compro Oro d’Oro, realtà con 12 punti vendita sul territorio (7 nel capoluogo lombardo, 3 in quello piemontese, uno a Bresso e uno a Cormano). A guidare il tutto è Mr. Oro d’Oro: impossibile non conoscere il suo volto, protagonista della serie televisiva “Mr. Oro: tutto ha un prezzo”, in onda il giovedì sera su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Non solo oro: tanti oggetti da valutare

Anelli, bracciali, collane e orecchini: sono soltanto alcuni degli oggetti che è possibile portare in negozio. E poi c’è tutto il capitolo legato all’argento, alle monete, ai lingotti, ai diamanti e agli orologi di lusso. Entrare con un bene prezioso in uno dei negozi gestiti da Mr. Oro d’Oro, significa determinarne il valore effettivo: ogni oggetto viene esaminato, considerando il peso, la caratura, le caratteristiche del materiale e le quotazioni di mercato. Il tutto in tempo reale e con strumenti professionali: è infatti possibile assistere direttamente alle operazioni e comprendere come si arriva alla cifra proposta.

Documento d'identità e modalità di pagamento

Una volta trovato l’accordo serve sempre presentare un documento d’identità valido: senza, non è possibile finalizzare l’accordo. Inoltre è bene sapere che, se si accetta la proposta di Mr. Oro d’Oro, dell’instancabile Loredana o di un altro collaboratore della rete, il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 499 euro, secondo le normative vigenti di legge. Oppure in alternativa con bonifico istantaneo: sarà consegnata una ricevuta dettagliata. Nel caso in cui non si accettasse la proposta, si riprenderà tutto senza pagare nulla.

La valutazione è sempre gratuita

Importante anche ricordare che la valutazione è gratuita e senza impegno, riferita ad ogni bene prezioso, dall’oro agli orologi. Non c’è nessuna commissione, nessun costo di analisi e nessuna spesa se poi si decide di non vendere. È possibile recarsi in negozio, farsi fare l’offerta, prendere tempo per pensarci e tornare un altro giorno per finalizzare. Attenzione, c’è un vincolo di tempo: se si sceglie di non vendere subito, l’operatore può bloccare il prezzo per un periodo limitato (che sarà comunicato al momento). Una volta scaduti i termini la valutazione andrà rifatta: questa pratica si rende necessaria perché il valore dell’oro cambia di minuto in minuto, in base all’andamento del mercato. La nuova cifra potrà infatti essere più bassa o più alta di quella iniziale.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 338.2298731 oppure consultare il sito www.comproorodoro.it.