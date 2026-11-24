ROMA - Un’iniziativa di sensibilizzazione dell'Area CSR della Lega Nazionale Dilettanti trasforma delle frasi del tifo legate alla squadra del cuore in uno spunto di riflessione contro la violenza di genere. L’idea alla base del progetto nasce da un parallelismo semplice e di impatto: mettere a confronto il linguaggio della passione sportiva con quello delle relazioni sentimentali. Se negli stadi, le espressioni rivolte alla propria squadra sono considerate un segno di fede e attaccamento, rivolgere le stesse identiche parole a una donna cambia completamente prospettiva, svelando dinamiche legate al possesso.

Attraverso una serie di immagini, la campagna invita il pubblico a riflettere su un confine spesso sottile, ma fondamentale, da tenere presente. Comportamenti e frasi possono in realtà nascondere una limitazione della libertà individuale dell'altra persona. "Il calcio ha una forza comunicativa straordinaria e la nostra responsabilità, come movimento, è utilizzare questa cassa di risonanza per promuovere valori sani – dichiara Luca De Simoni, Coordinatore dell'Area CSR della Lega Nazionale Dilettanti - Con questa campagna, in particolare, vogliamo accendere i riflettori sulle parole che usiamo ogni giorno, spesso senza coglierne il reale peso. Sull'importanza di selezionarle e di farne un uso consapevole. Ciò che nello stadio può essere espressione di passione sportiva, nella vita privata non può e non deve mai tradursi in prevaricazione. Il rispetto è la prima regola della vita e, in campo, del gioco". L’obiettivo dell'iniziativa è chiaro: scardinare gli stereotipi culturali e ricordare che l’amore sano non ha nulla a che vedere con il possesso, ribadendo l'impegno quotidiano della LND nel promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto.